嘴破不是火氣大恐是缺5種營養素！蛋白質吃不夠也會口腔潰瘍

口腔潰瘍反覆發作，可能是身體發出求救訊號！營養師王證瑋表示，許多人反覆嘴破不只是「火氣大」，而是身體缺乏關鍵營養素，尤其可能與B群、鐵、鋅、維生素C、蛋白質不足有關。

王證瑋表示，反覆嘴破可能與維生素B群、鐵質、鋅、維生素C、蛋白質等營養素缺乏有關，這些都是維持口腔黏膜健康的必要元素，長期缺乏將導致修復能力下降，使口腔潰瘍頻繁出現。

維生素B群缺乏是嘴破的常見原因

維生素B群對於口腔健康扮演關鍵角色，特別是B2、B6和B12。王證瑋解釋，維生素B2缺乏容易導致唇炎、舌炎和口角炎；而B6與B12則與免疫功能和細胞修復力密切相關。現代人壓力大、作息不規律、飲食不均衡者特別容易出現B群不足的問題，進而影響口腔黏膜健康。

鐵質與鋅對口腔黏膜修復至關重要

鐵質不僅參與造血功能，還關係到黏膜修復與免疫系統穩定。王證瑋指出，鐵質缺乏常見於女性、素食者或有慢性失血情況的人群。而鋅則參與超過300種酵素反應，與組織修復有密切關聯，缺乏時會讓傷口癒合變慢、味覺減退，並增加感染風險。

維生素C與蛋白質是黏膜健康的基石

維生素C是膠原蛋白合成的關鍵元素，能幫助黏膜修復並具有抗發炎作用。王證瑋提醒，缺乏維生素C不僅會導致嘴破，還可能出現牙齦出血和疲倦等症狀。同時，蛋白質對黏膜與免疫細胞的更新至關重要，節食、挑食者和年長者常有蛋白質攝取不足的問題，使口腔黏膜修復能力下降。

警覺嘴破頻率與位置可能暗示健康問題

王證瑋提醒，若3周內反覆發作2次以上，應注意是否有營養吸收不良或壓力荷爾蒙過高的問題。可以透過補充B群、鋅、鐵等營養素觀察是否有改善。若嘴破位置固定、傷口異常大或長時間未癒合，則應盡快就醫排除其他病因，避免延誤治療時機。

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

◎ 資料來源／王證瑋營養師

