嘴破兩周沒好？分辨火氣大或口腔癌！晨起口中有血、牙齒鬆動也是警訊

嘴巴破、破皮、潰瘍，很多人第一反應是「火氣大、擦藥就好」。但台北慈濟醫院牙科部口腔顎面外科主任許博智醫師提醒，關鍵不是「你有沒有嘴破」，而是同一個點如果超過 14 天（兩週）都沒好，就該提高警覺、盡快到口腔顎面外科檢查。尤其冬天有些人習慣靠「吃檳榔」提神、取暖，風險更高，不能掉以輕心。

「14天法則」重點在「同一個點」

「嘴巴破超過兩個禮拜，你一定要來做檢查。」許博智說這個「14天」不是指你嘴巴今天破這裡、下週破那裡，就代表有問題。真正需要警覺的是同一個位置、同一個點一直沒有癒合，超過兩週仍然存在。

他也提到，臨床上常會有長輩聽到「14天」就很緊張跑來門診，但醫師會再確認：是不是同一處破皮持續不癒？還是多處輪流？如果不是同一點持續存在，意義就不一樣。只是，多數人自己很難判斷「到底是不是同一點」，許博智建議只要覺得不對勁，就該來看。

肉眼辨識 4 大警訊

光看外觀雖然難以百分之百斷定，但許博智整理出臨床上最值得警覺的 4 種型態：

觸摸有硬結： 潰瘍處摸起來不像一般嫩肉，而是有「硬邦邦」的塊狀感。

菜花狀突起： 黏膜表面出現不明增生，外觀看起來像「菜花」一樣。

紅白斑出現： 紅斑通常比白斑危險，若是紅、白斑交錯出現，更需留意。

牙齦莫名流血： 排除刷牙力道過大，若早上睡醒發現「嘴巴像流了一口血」，極可能是腫瘤侵犯。

許博智提醒口腔癌最容易被忽略的，就是「不痛、先拖」的那段時間，若有以上狀況，應盡速尋求醫師診斷。

以為牙周病、牙齒鬆動？其實八成旁邊早就有腫塊或破皮

許博智分享，門診裡確實有不少病人是因為「牙齒搖得很厲害」「牙齦一直出血」才來看，原本以為是牙周病，結果檢查發現口腔癌。回頭仔細追問，多數病人其實早就有腫塊或破皮在旁邊，只是因為不太痛、也不影響吃飯，就一直拖著。

尤其像牙齦上的口腔癌（牙齦癌），因為牙齦本來就很薄，黏膜底下就是骨頭，所以相對容易侵犯到骨頭。

「腫瘤痛」跟「牙痛」不一樣

那口腔癌到底會不會痛？許博智分析，腫塊本身常常不痛，真正讓人不舒服的，往往是「繼發性感染」：

典型牙痛： 輕敲牙齒會「痛到跳起來」，通常是神經受損或急性發炎。

腫瘤不適： 因為刷牙怕流血而不敢清潔，食物殘渣卡在腫瘤周圍造成發炎，才會出現悶痛、脹痛感。

反覆嘴破？可能是「壓力大」！許博智教你含水保養

若檢查後排除了癌變，卻仍深受反覆嘴破之苦，許博智指出，這常與「壓力」與「口乾舌燥」有關。

當人處於高壓、焦慮、憂鬱或睡眠不足時，口水分泌量會大幅下降，黏膜失去潤滑保護就容易破皮。這類「口乾症」患者即便狂喝水，效果也有限，許博智教大家正確的補水法：

含水修復： 不要只是吞水，建議將水含在口腔內 1 到 3 分鐘，讓水分徹底濕潤黏膜再慢慢吞下。 刺激唾液： 咀嚼口香糖或含一顆酸梅（避開過鹹品種），透過咀嚼動作與酸味刺激，讓口水分泌正常化。 減壓調整： 放鬆心情與補充維他命 B 群、C，都有助於減少因壓力誘發的潰瘍。

最後，許博智呼籲，定期「洗牙」不只是為了清潔，更是讓醫師每半年幫你做一次全口腔檢查的最好時機。及早發現、早期治療，才能避開口腔癌中後期的威脅。

文/楊依嘉、圖/巫俊郡

