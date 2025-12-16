嘴破又長痘痘？當心進補吃錯反上火！中醫師教3招降火祕訣：配料、茶飲、穴位按摩全公開

冬季進補向來是台灣民眾的飲食文化，但進補並非人人適合。潮州馬光中醫診所潘韋岳中醫師指出，中醫強調體質差異，若補錯、補過量，反而可能引發上火、血壓升高、痘痘、口破等問題。至於，薑母鴨、羊肉爐、藥燉排骨等冬令熱門進補美食是否適合食用，應由專業中醫師先行辨明體質，才能補得健康、不傷身。

怎麼補才不傷身？體質判斷是第一步

中醫觀點認為，進補並非單純補身體，而是透過溫補、補氣、補血、驅寒等方式調節體內狀態。然而，這些溫熱性的補品並不適合所有體質，食用時若未顧及身體狀況，恐怕補到最後反而造成負擔。

潮州馬光中醫診所潘韋岳中醫師指出，體質燥熱者不適合食用過於燥熱的補物，可能一吃補就上火，容易口氣重、冒痘痘、口舌破、便秘、牙齦腫，甚至於流鼻血、血壓升高等；體質虛寒者雖適合進補，但是一直長期進補，容易因補過頭而變成燥熱體質。

陽盛燥熱體質：平時怕熱不怕冷，喜喝冷飲，體格壯實且精神亢奮，此種體質的人容易有高血壓的問題，若要進補則需更注意不能過量，或是在食物中加入涼性食材以緩和溫性的刺激。

虛寒體質：平時怕冷不怕熱，喜喝熱飲，常常穿著比其他人厚重，手腳容易冰冷，常常感覺精神委靡且疲勞，此種體質則可進補，但也不可過度。

他建議，進補最好的方式，即是找合格的中醫師諮詢，辨明自己的體質後依照中醫師的處方以及專業的建議來進補才是最好的方式。

三大冬季補品解析！當心補錯反傷身

每到入冬，街頭巷尾的補湯香氣瀰漫，薑母鴨、羊肉爐與藥燉排骨更成為家庭與朋友聚會的熱門選項。潘韋岳針對三大冬日常見補品進一步說明解析：

冬季進補美食1：薑母鴨

以當歸、黃耆、川芎、桂枝、枸杞、紅棗、黑棗、黨參、熟地、米酒、老薑、鴨肉等藥材和食材融合在鍋內呈現出的薑母鴨，實則為一道溫補滋陰補氣的佳餚，能夠驅寒暖身、促進血液循環、補氣養血、增強免疫力等功能。體質燥熱者應適量食用，不宜過量。

冬季進補美食2：羊肉爐

羊肉爐的配料包括：當歸、黃耆、黨參、枸杞、川芎、桂枝、紅棗、黨參、熟地、甘草、薑片、羊肉。羊肉爐為一補氣、補血、活血、增強體力、改善手腳冰冷的佳餚。但體質燥熱者應適量食用，不宜過量。

冬季進補美食3：藥燉排骨

藥燉排骨是以當歸、川芎、熟地、黃耆、枸杞、桂枝、甘草、人參、白朮、茯苓、排骨等藥材和食材所交織出的一道進補佳餚，能溫補氣血、促進血液循環、改善女性生理期問題、增強免疫力。與薑母鴨、羊肉爐相同，燥熱體質者應適量食用，不宜過量。

怎麼避免補過頭？中醫師教你三招降火祕訣

冬天想吃補湯又怕上火？潘韋岳建議，可在食物中加入涼性食材來中和食物本身的溫性，例如：白蘿蔔或是蛤蠣，有助燥熱體質者吃了之後減少上火的機會。另外，進補後可飲用不同的茶飲，來減緩進補後上火的不適感：

冬瓜皮茶：由冬瓜皮組成的茶飲，具有清熱退火之功效。

菊花茶：由菊花、枸杞組成的茶飲，具有緩解上火症狀之功效。

洛神荷葉茶：由洛神花、荷葉、山楂、陳皮組成的茶飲，具有消脹氣、解煩熱之功效。

除了加入涼性食材與茶飲之外，亦可藉由按摩穴道來降火氣：

穴道 位置 功效 內庭穴 位於腳背第二腳趾和第三腳趾之間縫隙交叉處 具有清熱、降火、消腫的作用，緩解上火症狀 太衝穴 位於腳背第一腳趾和第二腳趾之間縫隙交叉處 清熱疏肝、平肝熄風，緩解因肝火旺引起的不適 合谷穴 位於手背虎口處 清熱降火、消腫止痛，緩解上火症狀

