嘴破延醫 確診口腔癌
不少民眾口腔內出現嘴破時，常誤以為只是火氣大、咬到或作息不正常所致，覺得忍一忍、過幾天就會好。光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部林佳逢醫師指出，口腔內潰瘍或腫塊若超過兩週仍未癒合，就不只是單純的嘴破，而可能是口腔癌的早期警訊！
林佳逢醫師近期收治一名53歲黃先生，三個多月前開始出現左側臉頰內側反覆嘴破，伴隨著不規則突起的腫塊，但因幾乎沒有明顯疼痛，吃飯、說話也勉強還能應付，便一直沒有就醫，只當是小毛病。直到腫塊逐漸變大，甚至延伸到嘴角，張口感到卡卡不順，黃先生才驚覺情況不對，趕緊前往醫院檢查。
檢查發現，黃先生左側臉頰黏膜已有約2×1.5公分腫瘤，雖然疼痛感不明顯，卻已造成口腔異物感與張口受限。醫療團隊隨即安排切片檢查，證實為惡性腫瘤，後續透過電腦斷層與正子攝影確認分期，確診為第二期口腔癌。
針對病灶位置與侵犯範圍，林佳逢醫師安排手術完整切除腫瘤，並同步處理口角及部分臉部病灶，術後傷口癒合情況良好，目前持續門診追蹤。林佳逢醫師也提醒，第二期口腔癌，依據不同的口腔部位，仍有約有二到三成隱性轉移風險，術後規律追蹤與生活型態調整同樣重要。
林佳逢醫師呼籲，口腔癌在台灣仍以抽菸、嚼檳榔及飲酒為主要危險因子，長期刺激口腔黏膜，往往經年累月才出現癌變。若發現口腔內潰瘍、腫塊超過兩週仍未癒合，或出現白斑、紅斑等異常變化，應及早就醫檢查，切勿自行拖延，也可善用政府推動的口腔癌篩檢，把握治療黃金期。
