嘴破超過2周未癒合要當心 5旬男拖2個月確診口腔癌

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】一名53歲的男性，因右側口腔潰瘍反覆發作超過2個月，起初以為只是火氣大或不小心咬到，但自行擦藥卻遲遲不見好轉，直到進食與說話時疼痛加劇，才驚覺情況不對。就醫檢查進行切片後，最終確診為口腔癌。新竹臺大分院牙科部陳盈宏醫師提醒，多數俗稱的「嘴破」，會在1至2周內自行癒合，若口腔潰瘍超過2周未改善、反覆發作或範圍持續擴大，應提高警覺並盡早就醫檢查。

誤把口腔癌當嘴破 延誤就醫恐錯失治療先機

陳盈宏醫師指出，口腔癌長年名列在台灣男性常見癌症前段班，臨床上不少患者將初期病灶誤認為一般嘴破，自行購藥處理或持續觀察，直到疼痛加劇、進食困難才就醫，往往已延誤診斷時機，導致病灶範圍擴大，不僅增加了手術複雜度，也拉長了後續的復原時間。

口腔癌不只找上檳榔族 慢性刺激與感染恐增癌化機率

陳盈宏醫師表示，抽菸、飲酒與嚼檳榔是口腔癌3大危險因子，若三者同時存在，罹癌風險將大幅增加。不過，即使沒有相關習慣，也可能因扁平苔癬、不良假牙長期摩擦、口腔衛生不佳、糖尿病、胃食道逆流或人類乳突病毒（HPV）感染等因素，提高口腔黏膜癌化風險。

嘴破久不癒是警訊 善用免費篩檢守護口腔健康

陳盈宏醫師強調，口腔癌並非一夕形成，常見警訊包括超過2周未癒合的口腔潰瘍、口腔黏膜出現白斑或紅斑、舌頭及黏膜有異常感、局部硬塊或突起，以及頸部出現無痛性腫塊。若發現上述症狀，應盡速接受專業評估，必要時透過切片檢查確認病因。

廣告 廣告

▲病人左下牙齦出現白斑與黏膜突起，經切片檢查確診為口腔癌。

陳盈宏醫師提醒，口腔癌好發於40至60歲中壯年男性，近年也有年輕化趨勢。民眾除應避免菸、酒、檳榔等危險因子外，也應維持良好口腔衛生及定期檢查習慣。政府目前提供符合資格民眾每2年1次免費口腔癌篩檢，及早發現異常，有助降低疾病對健康與生活造成的影響。

【延伸閱讀】

嘴破三個月沒好且腫塊變大！53歲男確診口腔癌第二期

口腔癌侵蝕下顎骨 3D列印導航手術助病人重建咀嚼功能



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=68716

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw