「嘴裡沙沙的」冒粗糙顆粒！ 老司機靠檳榔提神驚現癌變徵兆 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

嘴裡沙沙的！55歲的王先生從事運輸工作，長期依賴嚼食檳榔與抽菸來提神，日前突然覺得口腔內側出現如沙粒般粗糙的顆粒狀組織，並伴隨唇部腫塊與牙齦出血情形，於是就醫檢查，初步懷疑為口腔癌相關徵兆，雖然病理切片結果未見明顯異常，但醫師憑藉多年臨床經驗，研判唇部腫塊為癌變引起的疣狀增生。

收治病人的台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師蔡祐任表示，經與王先生充分溝通後，決定進行廣泛性切除手術，移除約2.5公分的唇部疣狀增生，並以唇部皮瓣進行外觀重建。術後恢復情況良好，外觀與生活品質未受影響，多年亦未見復發跡象。

廣告 廣告

根據衛福部統計，台灣每年約有7000至8000人罹患口腔癌，造成約3000人死亡。口腔癌好發族群以40至50歲男性為主，常見危險因子包括菸、酒、檳榔等習慣。

蔡祐任提醒，包括口腔長期遭受損傷或刺激者、免疫力低下者，或器官移植後需長期服用抗排斥藥物者，罹癌風險也相對較高。口腔癌早期較不會出現嚴重痛癢，進展至中晚期，則會出現口腔疼痛、摩擦感、吞嚥困難、說話不清，甚至頸部淋巴結腫大等症狀。

依腫瘤期別不同，口腔癌五年存活率差異顯著，第一期高達八成、第二期約有七成、第三期六成，但若進展至第四期並出現轉移，存活率驟降，僅剩三成。

蔡祐任指出，口腔癌相較其他癌症，較不易出現遠期轉移，但若未及早治療，手術切除範圍擴大，即會對日常生活與語言功能造成明顯影響。因此，口腔黏膜篩檢成為早期治療的關鍵。

台北慈濟醫院副院長徐榮源說，目前政府補助有五大癌症篩檢，幫助民眾進行早期診斷，其中就包含口腔癌黏膜篩檢，臨床上，如果早期篩檢出口腔癌並進行完善治療，五年存活率都很高，且生活通常不受影響，幾乎與常人無異。口腔黏膜篩檢主要由醫師通過觀察臉部外觀、嘴唇、口腔黏膜、牙齦、舌頭與懸雍垂等是否有異常，並以手觸摸頸部及口腔各部位，檢查是否有硬塊、腫瘤等，若發現紅斑、白斑、腫塊、潰瘍或粗糙等病灶，會進一步安排組織切片、內視鏡或影像檢查確診。

醫師強調，日常生活中需戒除吸菸、嚼檳榔和過量飲酒的習慣，並保持良好口腔衛生，避免過燙、刺激性食物及慢性刺激。並呼籲民眾應養成定期檢視口腔的習慣，可透過翻開嘴唇、拉開臉頰，檢查黏膜是否有紅、白斑、無痛感的潰瘍等異常變化，若有異狀應儘早就醫檢查。

照片來源：台北慈濟醫院提供

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

高價植牙有「假」！食藥署查獲仿冒骨內植體 韓文標示4批號曝光

洗腎不再全跑醫院 衛福部發布居家透析白皮書！目標占比18%

【文章轉載請註明出處】