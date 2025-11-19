嘴角長水泡≠火氣大 醫揭「慘烈後果」：免疫亂了、最後恐失智

記者施春美／台北報導

單純疱疹病毒會潛伏在神經系統，一旦發作，就會沿著神經系統、深入到大腦深處，每活化一次，就可能增加失智風險。（圖／取自黃軒的臉書）

許多人有嘴角長小水泡的經驗，一般以為是壓力大、免疫差所致，醫師張家銘表示，小小疱疹都提醒著大腦未來的風險。單純疱疹病毒第一型是造成唇疱疹的主因，此病毒會潛伏在神經系統，一旦發作，就會沿著神經系統、深入到大腦深處，每活化一次，就可能引發局部神經發炎，且增加失智症的風險。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在其臉書表示，單純疱疹病毒第一型是造成唇疱疹的主因，該病毒雖會因抗病毒藥而症狀消失，但它仍潛伏在神經系統。當人壓力大、睡不飽、免疫力下降時，該病毒就會再度活化，並沿著神經一路走到腦部深處。

張家銘表示，最新科學證據顯示，它最常攻擊的地方就是大腦海馬迴，即掌管記憶的核心地帶。根據2025年《Pathogens》期刊的總結性回顧，阿茲海默症患者的大腦找到此病毒的DNA跟蛋白質。此外，這病毒每活化一次，就有可能引發局部神經發炎、增加類澱粉蛋白與tau蛋白的堆積，這些都是記憶退化的早期跡象。

皰疹不單是皮膚病 是免疫起伏與大腦失衡

張家銘表示，疱疹出現的頻率是身體的一種語言。若一年長超過2、3次，或者每次壓力一大就發作，意味著免疫系統不平衡，而免疫的起伏常與大腦發炎節奏同步。因此，很多人壓力大時會覺得記性變差、精神不好、注意力無法集中。

他表示，雖然該病毒會影響大腦等健康，但民眾可透過充足睡眠、規律運動(每天20~30分鐘)、健康飲食、情緒平穩，來減少病毒活動、降低發炎，以守護大腦等器官的健康。

