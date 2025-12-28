即時中心／黃于庭報導

熱鬧的台北市區19日晚間驚傳隨機攻擊，凶嫌張文蓄意投擲煙霧彈，更持長刀砍殺無辜民眾，造成3人死亡，他則於作案後墜樓不治。事件曝光後，引發社會人心惶惶，部分網路社群甚至出現「模仿犯罪」恐嚇文字。近日有2名網友發文稱「好想殺人」、「我當殺人犯一定到處砍」，宜蘭縣警局火速將其查緝到案，訊後移送地檢署偵辦。

宜蘭縣警局今（28）日表示，於社群平台Threads上有2名網友，分別發布「台灣人民素質真是一級棒，是我當殺人犯一定到處砍，反正最後都會怪政府」、「好想殺人又錯帳了」具恐嚇或犯罪意圖的貼文，恐影響公共秩序及社會安定。＼

廣告 廣告

快新聞／嘴邱喊「好想殺人」慘了！男竟揚言到處砍 2網友遭逮身分曝光

網友發文稱「好想殺人」、「到處砍」遭移送地檢署偵辦。（圖／翻攝Threads）

警方追查發現，發文者分別為23歲上班族與19歲大學生，本（12）月26日通知2人到案釐清動機。訊後依涉犯《刑法》恐嚇公眾罪，全案移送宜蘭地檢署偵辦。

對此，警方呼籲，在網路平台散布煽動暴力、恐嚇威脅或散布不實言論貼文，相關行為恐已違法，並危害公共安全與社會秩序；同時強調，若民眾發現疑似具危險性網路言論，請及時報案，將依法嚴正查處。

快新聞／嘴邱喊「好想殺人」慘了！男竟揚言到處砍 2網友遭逮身分曝光

網友發文稱「好想殺人」、「到處砍」遭移送地檢署偵辦。（圖／翻攝Threads）

根據《自由時報》報導，發文「好想殺人又錯帳了」的男子稱，沒有殺人意圖；另名男大生寫下「台灣人民素質真是一級棒，是我當殺人犯一定到處砍，反正最後都會怪政府」，他則宣稱想導正網路惡意帶風向之言論，並無殺人犯意。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／嘴邱喊「好想殺人」慘了！男竟揚言到處砍 2網友遭逮身分曝光

更多民視新聞報導

賴清德、蕭美琴化身動漫主角 民進黨AI年度影片吸睛登場

星巴克歲末活動來了！12/29單日限定「大杯飲料買1送1」

《讀賣》控中國介選讓韓國瑜跳腳 周軒諷：日媒也快變「綠營側翼」了

