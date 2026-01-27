嘸咧驚！川普威脅加關稅 韓股硬起來漲2%

南韓股民不怕川普加關稅，27日的南韓股市，在川普威脅要加關稅之後，先小跌一陣，之後由黑翻紅，指數盤中一度漲破2%。

儘管美國總統川普揚言，要將把對南韓商品的關稅稅率從15%提高到25%，南韓股市今天（27日）開盤後一度小跌，隨後持續反彈並翻紅，盤中勁揚超過2%，市場觀察人士指出，川普加關稅，其實是為韓股帶來「逢低買進」的機會。（葉柏毅報導）

在川普放話要加關稅之後，南韓綜合指數一度下跌多達1.2%，不過隨後由黑翻紅，甚至轉而上漲超過2%，指數收復5000點大關。各類股中只有汽車類股跌勢較重，反映出關稅影響，現代汽車盤中跌1.3%，成為拖累大盤的主要個股之一，而三星電子則是由黑翻紅，上漲約1%。

川普星期一突然威脅，要將南韓輸美商品的關稅提高到25%，理由是南韓國會未能將雙方去年達成的貿易協定立法。川普表示，新的關稅稅率將適用於汽車、木材、藥品，以及「所有其他對等關稅」。

不過有分析師指出，南韓股民連北韓射飛彈都不怕了，怎麼會怕川普的言語恐嚇；更何況，川普的態度，總是反反覆覆，南韓股民認定川普最終又會上演「川普總是臨陣退縮」的「TACO」戲碼，到時候南韓再給點好處，川普又會改變心意，因此不足為懼。