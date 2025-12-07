嘸對手 新港鄉長憂連任廢票多

嘉義縣新港鄉現任鄉長葉孟龍明年將爭取連任，目前在野未聽聞有人想挑戰，地方預期明年鄉長同額競選機率不小。（呂妍庭攝）

嘉義縣新港鄉現任鄉長葉孟龍明年將爭取連任，目前在野未聽聞有人想挑戰，加上新港鄉曾有兩屆同額競選紀錄，地方預期明年鄉長選舉同額機率不小。不過，葉孟龍指1人參選壓力反而大，畢竟廢票率也是一種民意展現。

民進黨籍葉孟龍出身政治世家，父親葉日朗是前鄉長，他本人屬綠營青壯世代，曾連任2屆縣議員，第2任議員任內即備戰鄉長，地方基層實力雄厚，加上本屆對手是無黨籍素人，其家族有人是地方綠營要角，但競爭者知名度不高，雖被解讀是另類綠營內訌，最後葉孟龍仍以72.12％超高選票當選，順利轉換跑道。

葉孟龍掌鄉政近4年，執政穩健，形象清新，服務不分藍綠，地方評價不俗，又有現任優勢，讓在野難推人選。

葉孟龍表示，他不期待同額，也不擔心競爭對手是誰，眼前是把自己的工作做好；還特別提到，曾有兩任鄉長同額競選，結果廢票率高，這點讓他比較擔心，心裡壓力反而大。

新港鄉有兩任鄉長是首任參選同額，分別是民國103年和94年。103年林茂盛第一次選鄉長登記就上，當年投票數1萬9411票，有效票1萬5198人票，廢票高達4213票，廢票率2成1。94年邱晉煌第一次參選時無人競爭，當時投票數1萬8139人，有效票1萬5226票，廢票2913票，廢票率1成6。

基層鄉鎮市長爭取連任同額競選在嘉義縣算常態，反倒是第一次參選無人競爭「保送上壘」十分少見。不過，林茂盛和邱晉煌選連任時都有挑戰者；尤其邱晉煌拚連任時，當年的鄉長候選人甚至多達5人，戰況十分激烈。