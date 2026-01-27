嘻哈教父Snoop Dogg也爬上101？興奮發文：我太開心了 艾力克斯霍諾德讓台灣被看見

Snoop Dogg轉發AI影片，開心發文。翻攝Snoop Dogg臉書

美國極限攀岩大師艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）於 2026 年 1 月 25 日完成「赤手獨攀」台北 101 的世界級壯舉，不僅讓現場圍觀群眾驚聲尖叫，更在國際社群上引發廣泛討論。有趣的是，素有「西岸嘻哈教父」之稱的 Snoop Dogg 也在其個人社群平台上分享了一段 AI 生成的影片，以幽默的方式向這位攀岩傳奇致敬。

Snoop Dogg轉發迷因圖片。翻攝Snoop Dogg臉書

饒舌天王幽默助陣，AI 影片引發社群熱議

Snoop Dogg 在其社群平台上分享了一段透過 AI 技術生成的短片，畫面中模擬他本人正抓著台北 101 的外牆俯瞰信義區。他興奮地寫道：「有些人會說這是 AI 做的。 😝🐾 我能做任何事實在太開心了！！！！！（Some will say it’s AI. 😝🐾 I’m having so much fun being able to do ANYTHING!!!!!）」這段發文隨即引發全球網友的關注與轉發，為這場驚險的極限挑戰增添了跨界的趣味話題。

Snoop Dogg轉發成功登上台北101的迷因影片。翻攝Snoop Dogg臉書

91分鐘登頂極限，霍諾德展現大師風采

雖然 Snoop Dogg 的影片是數位創意，但艾力克斯．霍諾德的挑戰卻是生死一線的真實演出。霍諾德僅帶著粉袋，在完全無繩索保護的情況下，耗時 91 分鐘便征服了 508 公尺的高度。他表示，台北 101 的「竹節型」結構雖然增加了攀爬的技術難度，但能站在頂端俯瞰這座城市，是他職業生涯中極其難忘的時刻。此次挑戰由 Netflix 全球直播，成功將台灣的城市景觀推向國際舞台。

全球目光聚焦台北，官方致謝極限勇者

針對此次成功攀爬，台北 101 董事長賈永婕與北市府均表示高度讚賞。這項活動籌備期長達半年，旨在透過極限運動的韌性展現台灣地標的魅力。總統賴清德隨後也在社群平台上發表談話，感謝艾力克斯．霍諾德以非凡的勇氣讓台灣被世界看見，並對 Snoop Dogg 幽默的跨界互動表達歡迎，認為這是一次成功的國際文化交流。



