嘻哈新人自爆與好友到木柵回收場「拾荒」敲打廢棄物
嘻哈新星Flowstrong推出首張個人專輯《流水席》，特地把錄音室化作廚房、臥室變成私廚料亭，以料理概念打造一場無菜單式的聽覺宴席，專輯以十道風味各異的節奏料理端出台灣音樂圈少見的滿漢全席！他笑說：「耳機就是大家的碗筷，只要準備好，我負責上菜。」
身為長期活躍於台灣音樂場景的創作者，Flowstrong足跡橫跨各種風格舞台，與 LEO37、陳嫺靜、我是機車少女、Robot Swing、金曲新人 someshiit 山姆、鄒序等音樂人都有深度合作，也是嘻哈團體「That’s My Shhh」的核心成員。
多年累積的製作經驗成為《流水席》的創作根基，他在專輯中一手包辦編曲、製作與混音，以製作人視角貫穿全作，讓每首歌自然說出它的故事。料理也是他靈感的重要來源，他笑稱做菜的流程與音樂製作如出一轍：「採買像是在收素材、備料像錄音、調味就像混音，最後端上桌，就像把整張專輯整理好。」
他時常在錄音途中親自下廚招待合作夥伴，他的YouTube節目《菜Beat Bars》甚至留下錄音時鄒序被「巧克力辣燉雞」辣到臉紅的畫面。喜歡下廚Flowstrong，談到現實生活中最拿手的料理，笑說：「我真的三步不離辣椒，沒有辣就是吃不下去。」他把這份嗜辣也帶進創作，「〈HOT SAUCE〉就是把辣味變成節奏的刺激感。」他更透露最近挑戰的自創新菜色是「烏魚子金沙蛋黃醬義大利麵」。
《流水席》結合厚實嘻哈節奏、電子碎拍、小提琴、吉他、長笛與田野錄音等元素，〈Cat〉中出現的貓咪聲音來自 Flowstrong 室友的愛貓；〈散步／拆廟〉則加入他在嘉義演出時錄下的試音漏音與孩童聲；甚至與鼓手彭胡傑曾帶著一根鼓棒，在雨天一起到木柵回收場「拾荒」，不但敲打各式廢棄物「試音」，再把挑出的油桶、鐵盒帶回錄音室。
Flowstrong回憶：「我們兩個擠在小小的空間一邊錄、一邊調效果器、剪貼素材，邊玩邊實驗，激出很多火花。」Flowstrong分享：「環境音最迷人的地方，就是它介於 『噪音』 跟『音樂』之間，放得剛好，就能感覺歌曲在呼吸。」
更多中時新聞網報導
羅志祥首同台安心亞 熱唱〈靚仔〉嗨爆
李子森搭檔朱宇青 飆唱中二魂神曲
經典賽》小葛入列 多明尼加打線更豪華
其他人也在看
朱孝天稱F4歌曲不好聽 張震嶽罕見發聲駁斥喊他「脫隊的F1」
男團F4言承旭、吳建豪、周渝民12月19日至22日將於上海梅賽德斯奔馳文化中心舉辦全新巡演「F✦ FOREVER恆星之城」，成員朱孝天不僅被排除在外，還和相信音樂高層撕破臉，引發網友高度關注。針對過去朱孝天曾說「F4的歌不好聽」，歌手張震嶽16日在限動駁斥並喊他「脫隊的F1」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 19
范世錡傳喊「剖他」捲于朦朧之死 親密擁抱蘇有朋合照被挖！兩人真實關係曝光
台灣偶像男團始祖「小虎隊」三位成員吳奇隆、蘇有朋、陳志朋近年都在中國發展，蘇有朋還為今年中國電影金雞獎擔任主持人，不過網友挖出他與中國男星范世錡過往的擁抱合照，因范世錡捲入于朦朧命案，一張照片瞬間掀起討論。鏡報 ・ 14 小時前 ・ 10
2025 Yahoo十大戲劇排行榜Top 10｜台灣人最愛追什麼劇？ 台劇/韓劇/陸劇全上榜！趙露思、IU意外征服觀眾的追劇魂！
2025 Yahoo戲劇影集排行榜 Top10 片單必須要知道！今年台灣全民追劇追什麼？年度 Yahoo關鍵字搜尋量最高、網路討論聲量與Yahoo電影戲劇編輯部綜合加權精選的「年度最愛劇集」絕對能幫大家防漏、把今年必追好戲都補齊！台灣觀眾葷素不忌，台韓陸劇都愛追：趙露思主演的《許我耀眼》是年底秋冬必看陸劇，《苦盡柑來遇見你》IU以及潤娥、李彩玟的《暴君的廚師》也為大家帶來美好甜蜜的韓劇體驗，征服大家的追劇魂。《我們六個》則是2025話題台劇翹楚！一起來看今年的Yahoo奇摩戲劇影集排行榜Top10。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 1 天前 ・ 62
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 33
羅志祥演唱會笑果不斷！網看粉絲互動1行為卻不解：神情詭異到像機器
小豬羅志祥出道30週年，13日返場台北小巨蛋，接連2天舉辦「羅志祥30巡迴演唱會」，演唱過程中「驚喜」不斷，不只唱到忘記走位、與粉絲互相砸派，還佯裝生氣罵粉絲們只顧著撿紙花；雖然笑果連連，不過羅志祥在粉絲見面上1行為遭到炎上。鏡報 ・ 2 天前 ・ 62
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光
陳妍希、陳曉9年婚變！遭爆有人「耍大牌出名」導火線曝光EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 5
許允樂、李玉璽登記結婚！ 心中的結被愛打開⋯一起牽手面對未來
許允樂和小6歲李玉璽交往時就是以結婚為前提，經常分享生活小點滴讓粉絲們再次相信愛情的模樣。17日許允樂和李玉璽赴戶政事務所登記結婚，也曝光一系列婚紗照，宣布正式成為夫妻。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 39
47歲陳小菁當阿嬤 「9個孫子」過年撒50萬紅包
「戲說一姐」陳小菁17日與林秀玲、璟宣出席《百味人生》訪問，她2011年與大12歲的富商林佐岳結婚，繼女正是前陣子備受討論的「饅頭媽」，談到對方近況，陳小菁笑說饅頭媽現在肚子裡的寶寶，是她第9個孫子，年僅47歲就已經當「阿嬤」，讓一旁林秀玲也嚇了一大跳。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 4
名媛也會下廚！蔡詩芸顛覆外界印象 被名廚讚「火候精準到位」
全台首創料理組隊競賽實境節目《星廚之戰》播出後話題不斷，蔡詩芸參與節目展現出不同於以往的真實一面。過去給人「名媛貴婦」形象鮮明的她，當初宣布參賽時便引發不少觀眾好奇，甚至有網友直言：「蔡詩芸的背景到底多硬啊？真的是誠心想知道。」討論聲量不斷。不過隨著節目播出，蔡詩芸逐漸用實力翻轉外界想像。在節目介紹廚助特色時，她被註解為「節奏、刀工、火候精準到位」，穩定表現不僅讓主廚放心，也成功收服評審的心。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 3
高虹安論文案 他嘆雙標：賠償40萬繼續選，這就是可悲的台灣
資策會以侵害著作權為由向新竹市長高虹安求償，智商法院日前判決高虹安應賠40萬元、將2篇論文部分文字圖表自她發表的博士論文中刪除，並於報紙刊登判決主文等1天。前桃園市議員王浩宇感嘆，「林智堅就是十惡不赦、退選，高虹安就是沒關係，賠償40萬下屆繼續選，這就是可悲的台灣」。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 181
潘慧如帛琉辣曬比基尼！進入「上帝的水族箱」 讚嘆美景：捨不得離開
潘慧如剛從帛琉度假返台，分享在當地比基尼辣照，直呼：「真的會捨不得離開。」她在被譽為「上帝的水族箱」的帛琉海域，遇見成群鯊魚與鬼蝠魟，挑戰強流放流潛水，也在藍洞裡捕捉到耶穌光灑落的美景。鏡報 ・ 1 天前 ・ 28
73歲李亞萍認了「失智」病況全曝光 無法分辨晝夜、忘了寵物已離世
資深藝人、73歲李亞萍近日久違出現在電視節目中，她與媳婦柔柔一同參與綜藝節目，李亞萍表示已經出現「失智症」的狀況，甚至也常因家中事務與余祥銓起口角，柔柔也證實，婆婆李亞萍已經出現時間錯亂等「失智徵兆」，將安排時間帶李亞萍去做詳細檢查。太報 ・ 6 小時前 ・ 35
葉全真爆熱戀政大EMBA同學！「甜蜜約會全被拍」8字回應了
葉全真爆熱戀政大EMBA同學！「甜蜜約會全被拍」8字回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
Energy書偉當爸了 「謝京穎懷雙胞胎」結婚兩周年曝喜訊
謝京穎2023年與Energy書偉結婚，於18日結婚兩周年，宣布懷孕喜訊，且是雙胞胎雙喜臨門。這陣子謝京穎的八點檔戲份吃重，身形被觀眾發現圓潤，小腹微凸，疑似有孕，一個星期前，經紀人才回應：「她都在工作耶，可能水腫吧。」如今看來，應是希望保持神秘，頗為注重儀式感。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 15
謝沛恩婚事進度曝！賴佩霞談小女婿換心病逝：又哭又笑
謝沛恩婚事進度曝！賴佩霞談小女婿換心病逝：又哭又笑EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 8
回顧／曾當大S爸！盤點林光寧「5經典作品」 網淚：天堂相聚了
蕭敬騰岳父、台灣國寶級藝人林光寧驚傳逝世，享壽75歲。消息一出，演藝圈都惋惜不已。Summer（林有慧）也於14日深夜悲痛發聲，「我沒有爸爸了」。回顧林光寧的一生，見證了台灣半世紀演藝圈的變遷與發展，曾擔任過秀場藝人，也演出過多部戲劇，演藝過各式各樣的角色。其中，他參與的5部作品，角色至今仍令許多人印象深刻，堪稱經典。三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 2
李光洙女友李先彬是誰？直率個性超圈粉，私下風格可鹽可甜完全就是寶藏女孩！
李光洙與李先彬（又譯李善彬）於2018年公開承認戀情，至今交往邁入9年，先前在青龍獎典禮上，由李光洙擔任頒獎嘉賓時，導播便將鏡頭take到觀眾席的李先彬，而李先彬沒有害羞閃躲、反倒是俏皮用手比出望遠鏡，表示緊緊盯著台上的男友、奉上滿滿支持，marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 5
李玉璽許允樂揭「公園婚紗照」僅靈機一動！ 宣布婚訊再發聲：被愛包圍
許允樂今（2025）年1月與小6歲的李玉璽被爆出戀愛消息後，男方隨即大方認愛，更直接表示以結婚為前提在交往，沒想到12月17日下午兩人突然宣布結婚。消息曝光後，一票粉絲給予祝賀，而李玉璽深夜在Instagram限時動態透露，為了迎接當天的重要時刻，他與許允樂一大早就起床梳妝...CTWANT ・ 13 小時前 ・ 14
迪麗熱巴才遭疑被「克隆人」取代 新戲慘淡成績出爐！挨酸人氣「連5敗」
中國人氣女演員迪麗熱巴才被網友質疑「容貌全變」，質疑現在出席公開活動的都是「克隆人（複製人）」，新戲《梟起青壤》近日完結，卻成績不如預期，還被點出接連5部戲都慘淡收場，陷入「人紅戲不紅」困境。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
穩交孫綻近3年！39歲米可白鬆吐「再婚進度」 暫緩原因全說了
女星米可白（趙亦瑄）2019年離婚後，去年8月正式認愛男友孫綻，感情甜蜜穩定。米可白昨（17）日出席八點檔殺青宴坦言，她和孫綻都有步入婚姻的想法，但目前仍想先以工作為重。即將邁入4字頭的她，表示自己從未設限幾歲前一定要結婚，只是曾經的婚姻經驗，讓她對於再婚有些顧慮。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 19