嘻哈新人自爆與好友到木柵回收場「拾荒」敲打廢棄物

嘻哈新星Flowstrong推出首張個人專輯。（Flowstrong提供）

嘻哈新星Flowstrong推出首張個人專輯《流水席》，特地把錄音室化作廚房、臥室變成私廚料亭，以料理概念打造一場無菜單式的聽覺宴席，專輯以十道風味各異的節奏料理端出台灣音樂圈少見的滿漢全席！他笑說：「耳機就是大家的碗筷，只要準備好，我負責上菜。」

身為長期活躍於台灣音樂場景的創作者，Flowstrong足跡橫跨各種風格舞台，與 LEO37、陳嫺靜、我是機車少女、Robot Swing、金曲新人 someshiit 山姆、鄒序等音樂人都有深度合作，也是嘻哈團體「That’s My Shhh」的核心成員。

多年累積的製作經驗成為《流水席》的創作根基，他在專輯中一手包辦編曲、製作與混音，以製作人視角貫穿全作，讓每首歌自然說出它的故事。料理也是他靈感的重要來源，他笑稱做菜的流程與音樂製作如出一轍：「採買像是在收素材、備料像錄音、調味就像混音，最後端上桌，就像把整張專輯整理好。」

他時常在錄音途中親自下廚招待合作夥伴，他的YouTube節目《菜Beat Bars》甚至留下錄音時鄒序被「巧克力辣燉雞」辣到臉紅的畫面。喜歡下廚Flowstrong，談到現實生活中最拿手的料理，笑說：「我真的三步不離辣椒，沒有辣就是吃不下去。」他把這份嗜辣也帶進創作，「〈HOT SAUCE〉就是把辣味變成節奏的刺激感。」他更透露最近挑戰的自創新菜色是「烏魚子金沙蛋黃醬義大利麵」。

《流水席》結合厚實嘻哈節奏、電子碎拍、小提琴、吉他、長笛與田野錄音等元素，〈Cat〉中出現的貓咪聲音來自 Flowstrong 室友的愛貓；〈散步／拆廟〉則加入他在嘉義演出時錄下的試音漏音與孩童聲；甚至與鼓手彭胡傑曾帶著一根鼓棒，在雨天一起到木柵回收場「拾荒」，不但敲打各式廢棄物「試音」，再把挑出的油桶、鐵盒帶回錄音室。

Flowstrong回憶：「我們兩個擠在小小的空間一邊錄、一邊調效果器、剪貼素材，邊玩邊實驗，激出很多火花。」Flowstrong分享：「環境音最迷人的地方，就是它介於 『噪音』 跟『音樂』之間，放得剛好，就能感覺歌曲在呼吸。」

