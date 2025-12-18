嘻哈新人Flowstrong愛下廚 打造無菜單聽覺饗宴

記者王丹荷／綜合報導

嘻哈新星Flowstrong推出首張個人專輯《流水席》，曾以「神秘beat tape」《Study (of) Breaks》入圍2024金音獎最佳新人獎的他，這次正式從幕後走向台前，把錄音室化作廚房、臥室變成私廚料亭，以料理概念打造無菜單式的聽覺宴席，專輯以10道風味各異的節奏料理端出臺灣音樂圈少見的滿漢全席，他笑說：「耳機就是大家的碗筷，只要準備好，我負責上菜。」

Flowstrong足跡橫跨各種風格舞台，與 LEO37、陳嫺靜、我是機車少女、Robot Swing、someshiit 山姆、鄒序等音樂人都有深度合作，也是嘻哈團體「That’s My Shhh」核心成員。多年累積的製作經驗成為《流水席》的創作根基，他在專輯中一手包辦編曲、製作與混音，以製作人視角貫穿全作，讓每首歌自然說出它的故事，料理也是他靈感的重要來源，他笑稱做菜的流程與音樂製作如出一轍：「採買像是在收素材、備料像錄音、調味就像混音，最後端上桌，就像把整張專輯整理好。」

廣告 廣告

此次專輯視覺由陳楷恩與許瞳共同統籌，由許瞳提出初步概念，攜手擅長食物創作的藝術家郭于寧與陳楷恩深入發想，以臺灣常見「辦桌」菜色為靈感，打造虛實交錯的料理影像。拍攝時，團隊更在棚內直接搭起流動廚房，重現迷你流水席，也讓在場工作人員們瞬間回憶湧現。

有趣的是，他時常在錄音途中親自下廚招待合作夥伴，他的YouTube節目《菜Beat Bars》甚至留下錄音時鄒序被「巧克力辣燉雞」辣到臉紅的畫面。談到現實生活中最拿手的料理，他笑說：「我真的3步不離辣椒，沒有辣就是吃不下去。」他把這份嗜辣也帶進創作，「〈HOT SAUCE〉就是把辣味變成節奏的刺激感。」

《流水席》中許多聲音誕生於意想不到的過程，〈Cat〉中出現的貓咪聲音來自 Flowstrong 室友的愛貓；〈散步／拆廟〉則加入他在嘉義演出時錄下的試音漏音與孩童聲；甚至與鼓手彭胡傑曾帶著1根鼓棒，在雨天一起到木柵回收場「拾荒」，不但敲打各式廢棄物「試音」，再把挑出的油桶、鐵盒帶回錄音室。

Flowstrong回憶：「我們2個擠在小小的空間一邊錄、一邊調效果器、剪貼素材，邊玩邊實驗，激出很多火花。」Flowstrong分享：「環境音最迷人的地方，就是它介於 『噪音』 跟『音樂』之間，放得剛好，就能感覺歌曲在呼吸。」Flowstrong認為《流水席》像一場巷口派對，讓不同聲音自由交會，「排場豪邁、做工細緻，大家圍著桌邊，把自己最拿手的味道端出來。」隨著專輯發行，Flowstrong也將於2026年2月1日舉辦專場演出《《流水席》發行場：家宴》，門票已啟售，詳情至iNDIEVOX。

Flowstrong推出首張個人專輯《流水席》。（Flowstrong提供）

Flowstrong明年2月將舉辦專場演出。（Flowstrong提供）