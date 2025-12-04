嘻哈歌手擁「美國名校雙學位」超狂背景曝光 爸爸還是外交官

鄭昭元（左）與 Dac 推出新作。（Dac提供）

歌手Dac 擁有柏克萊音樂學院「鋼琴演奏」與「電子製作與設計」雙學位，是陳嫺靜現場演出的御用合成器樂手、參與持修、李英宏、夜貓組等多名音樂人的作品製作，也是 THAT’S MY SHHH 成員。

Dac大學期間 曾以「A2daC」之名發行〈NO CONNECTION〉單曲，奪下金音獎「最佳嘻哈單曲」；Dac 在音樂道路上不斷突破，2025 年他攜手曾入圍金曲獎的 Robot Swing 成員鄭昭元，共同打造全新專輯《Enough》。

聊起合作契機，Dac 笑說自己與鄭昭元都是「音樂宅」，經常在演出後台沉浸於合成器音色與鍵盤配置的討論中，向來習慣獨自創作的 Dac ，有一天收到鄭昭元的戰帖與合作邀約，憑鄭昭元的一句話：「跟我合作，可以讓你的音樂變得更好。」

專輯以〈Home〉揭開序幕，父親是外交官，Dac 成長過程時常在各個城市遷徙，偶爾自問：「哪裡是我的家？」這首便是他對歸屬感的思索。而被嘻哈廠牌「顏社」創辦人迪拉在社群公開推薦，選為嘻哈月報第一名的首發單曲〈Walk〉，描繪經歷掙扎與猶豫後，終於迎來心境撥雲見日的瞬間，迪拉盛讚：「原以為 Dac 加上鄭昭元的組合，會是一個很抽象、有距離感的高端局，沒想到意外是質樸、直入人心的溫馨小品，一定要聽到歌曲最後，非常讚。」

