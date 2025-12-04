嘻哈歌手擁「美國名校雙學位」超狂背景曝光 爸爸還是外交官
歌手Dac 擁有柏克萊音樂學院「鋼琴演奏」與「電子製作與設計」雙學位，是陳嫺靜現場演出的御用合成器樂手、參與持修、李英宏、夜貓組等多名音樂人的作品製作，也是 THAT’S MY SHHH 成員。
Dac大學期間 曾以「A2daC」之名發行〈NO CONNECTION〉單曲，奪下金音獎「最佳嘻哈單曲」；Dac 在音樂道路上不斷突破，2025 年他攜手曾入圍金曲獎的 Robot Swing 成員鄭昭元，共同打造全新專輯《Enough》。
聊起合作契機，Dac 笑說自己與鄭昭元都是「音樂宅」，經常在演出後台沉浸於合成器音色與鍵盤配置的討論中，向來習慣獨自創作的 Dac ，有一天收到鄭昭元的戰帖與合作邀約，憑鄭昭元的一句話：「跟我合作，可以讓你的音樂變得更好。」
專輯以〈Home〉揭開序幕，父親是外交官，Dac 成長過程時常在各個城市遷徙，偶爾自問：「哪裡是我的家？」這首便是他對歸屬感的思索。而被嘻哈廠牌「顏社」創辦人迪拉在社群公開推薦，選為嘻哈月報第一名的首發單曲〈Walk〉，描繪經歷掙扎與猶豫後，終於迎來心境撥雲見日的瞬間，迪拉盛讚：「原以為 Dac 加上鄭昭元的組合，會是一個很抽象、有距離感的高端局，沒想到意外是質樸、直入人心的溫馨小品，一定要聽到歌曲最後，非常讚。」
更多中時新聞網報導
何壽川：近60年來 AI精進化工成為永續推手
WBC》打線歷來最完整 中華隊火力可期
桃機T3北廊廳試營運 有望耶誕前啟用
其他人也在看
季芹愛女19歲慶生大方露臉！像媽媽長超正 長捲髮甜笑有虎牙小酒窩
藝人季芹與王仁甫結婚多年，育有一對兒女，其中女兒樂樂近日迎來 19 歲生日，全家人在東京替她舉行「馬拉松等級」的慶生行程，引發網友熱烈討論。季芹笑說，兩人身為把行程安排當作 KPI 在衝的父母，這次規格之高，讓她忍不住替女兒未來的另一半先說聲「抱歉」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 93
吳建豪暴瘦模樣曝光！模樣完全認不出來 F4演唱會合體倒數獨缺他不參加
F4合體登台倒數，成員吳建豪近期在社群曝光一張電梯自拍照，卻因「暴瘦」模樣引發粉絲熱烈討論。他身穿黑色背心準備出門遛狗，手臂線條依舊結實，但臉部明顯消瘦，讓大批歌迷驚訝留言：「不要再瘦了！」、「怎麼突然變老了？」更有人直呼一度認不出他來。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30
F4吳建豪暴瘦樣曝光 「臉頰凹陷、面容老化」他道出原因
F4成員今年7月擔任五月天大巨蛋演唱會嘉賓，正式宣告回歸歌壇，不僅會推出新專輯，巡迴演唱會將於年底從上海站開跑，成員之一的吳建豪，近來曬出在電梯的自拍照，不僅臉頰明顯凹陷，身形更是消瘦不已，讓外界擔憂健康是否亮起紅燈，對此，吳建豪發聲說出原因。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
濱崎步「無人演唱會」震撼全球 英、法媒報導：這件事鬧大了
中日關係因「台灣有事」持續緊繃，近來多位日本藝人在中國活動受影響、演出被取消。11月29日天后濱崎步的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，直言「上海這件事鬧大了！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 407
獨家／「老娘不是吃素的」！濱崎步用空場之夜證明什麼是巨星
日本天后濱崎步上海演唱會被迫取消，上萬名觀眾被迫不能親自欣賞偶像演出。場館不能演出，這本是任何歌手都會離開的舞台，但濱崎步沒有。在空無一人的座位前，她依然握著麥克風，照著原版流程，用百分之百的力量開唱。就如《濱崎步的秘密》傳達的「我沒有力量，是你們讓我站在舞台上。」那一夜濱崎步不只是在表演，更是在證明-真正的巨星，沒有觀眾也會賣力唱完。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 86
被問邱澤許瑋甯婚禮！緋聞女友張鈞甯認「沒收到喜帖」 自嘲四處飛像空姐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導國立歷史博物館建館70週年壓軸特展，象徵臺奧文化交流新篇章的《綻放維也納美景宮百年花繪名作展—從瓦爾德米勒到克林...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 12
調酒師男友Sam「曬出張惠妹超狂美照」 罕見露出香肩...網友湧入狂讚
張惠妹日前宣布今年12月31日將唱回家鄉，跟A-Lin、戴愛玲等多位歌手，一起陪伴歌迷在台東國際地標海濱公園跨年，接獲消息後許多粉絲馬上訂車票跟住宿，打算跟心愛的天后一起狂歡到天亮。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 14
中國因無人演唱會顏面掃地？濱崎步咖啡廳照片被清空 陸網也嘆：沒救了
天后濱崎步（Ayu）原訂於11月29日舉行的上海演唱會，在前一天臨時遭中國取消，不過濱崎步仍對著台下1萬4000個空座位，唱完整場並全程錄製。這起事件不只亞洲國家關注，法國、英國媒體也紛紛報導，被認為是最有力的反擊。不過，卻傳出上海濱崎步主題咖啡館中的所有照片被「動態清零」，再次引發痛批。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 46
破冰解心結／獨家！重啟續約談判釋善意 胡瓜破冰民視除夕不缺席
胡瓜與民視先前因節目時段調整與降酬勞導致關係緊張，歷經近1年低溫後，終於出現明顯緩和。據本刊掌握，雙方已正式破冰，《綜藝大集合》續約談判重啟，主持費將維持原有水準每個月200萬元。胡瓜更釋出善意，確定回民視參與除夕特別節目錄製，帶領《大集合》成員錄製運動比賽單元。而且確定的是，今年除夕他仍不會與白冰冰同台。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 58
獨缺朱孝天！F4上海演唱會「加入五月天阿信」證實：將演唱新歌
偶像男團「F4」睽違16年正式回歸，將舉辦「F☆FOREVER 恆星之城巡迴演唱會」，首站將於本月19至22日在中國上海梅賽德斯奔馳文化中心登場。先前傳出朱孝天多次提前曝光合體計畫，因此被排除在本次演出之外；如今有網友發現，除了言承旭、周渝民、吳建豪，五月天阿信竟然也名列演出陣容，對此相信音樂證實了。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 36
太閃！陳意涵爆料許瑋甯「整晚視訊邱澤」 小倆口超甜互動曝光
許瑋甯與邱澤11月28日在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集，星光熠熠，幾乎半個演藝圈都到場為這對新人送祝福。其中，小倆口的結婚誓詞讓賓客與網友感動不已，女星陳意涵甚至在台下激動落淚。近日她登上陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》，提起當天的婚禮，不禁直呼：「就像在看一齣戲」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 3
宋芸樺再披婚紗！點頭嫁范少勳 下秒他竟吻了別人
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導愛情影集《人浮於愛》本週末將迎來大結局。主演楊祐寧、邵雨薇、簡嫚書、宋芸樺與范少勳接受台灣大哥大MyVideo專訪得知好消...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉 大字型醉倒躺地照流出
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 20
安心亞、孫淑媚《監獄風雲》大亂鬥！陳意涵護小孩失控殺夫
安心亞、孫淑媚《監獄風雲》大亂鬥！陳意涵護小孩失控殺夫EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 1
許瑋甯、邱澤婚禮太狂！一票人重溫狂刷《當男人戀愛時》隔4年又衝排行
許瑋甯與邱澤因合作電影《當男人戀愛時》擦出愛火，兩人2021年閃電登記結婚，今年迎來寶貝兒子 Ian。上週五（11月28日）兩人低調補辦婚禮，夢幻婚紗、甜度破表的互動在網路掀起極大迴響，被粉絲形容「這部片根本是他們的愛情紀錄片」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 4
獨家／賈永婕22歲學霸女兒自曝「看盜版電影」！ 螢幕顯示「簡體片名＋非主流網站」露餡
台北101董事長賈永婕與丈夫王兆杰育有2女1子，其中，22歲的大女兒「安安」今年5月剛從南加大（USC）畢業，目前赴美東賓夕法尼亞大學攻讀雙碩士，主修「國際教育」與「非營利組織領導」，堪稱星二代學霸代表。安安經常在IG分享留學日常，不過，2日深夜安安發出一張在家煮壽喜燒、同時欣賞宮崎駿名作《崖上的波妞》的照片，螢幕上的播放頁面卻意外引發「看盜版」質疑。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 131
林志玲慶51歲看到蛋糕秒落淚！生日願望公開
「台灣第一名模」林志玲2019年與日本男星AKIRA（黑澤良平）結婚後，育有一個寶貝兒子，近年多將時間投入家庭及育兒，不時也會在社群分享與兒子的互動。11月29日迎來51歲生日的她，日前公開工作時慶生的花絮，竟然一看到蛋糕就忍不住落淚。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 41
林志玲是仙女本人吧？ 51歲生日影片連「哭著許願」都美到發光！公開私房養顏法：原來姐姐最愛番茄和肥肉！
身邊的人要她許願，她先深吸一口氣，第一個願望說得超溫柔—希望自己可以「健康、有智慧地陪小寶貝一起長大」。第二個願望，她又忍不住哽住，講的是「希望身邊所有愛的人，都能好好的」。整段影片沒有任何濾鏡，但她的神采、光澤、氣色，都像把時間按下暫停鍵，反而越哭越顯得...styletc ・ 13 小時前 ・ 6
《藥師少女的獨語》將拍真人版電影！男女主角曝光 網見「他」傻眼炸鍋
日本小說家日向夏作品《藥師少女的獨語》，繼轉成漫畫、動畫化之後，近期傳出將翻拍真人電影，日媒也爆料男女主角選角，女主角貓貓將由曾被封「天才童星」的蘆田愛菜演出，高顏值的男主角則由星二代野村康太飾演，消息一出引發動漫迷熱烈討論，網路反應也兩極。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 發起對話
劉冠廷《雙囍》陷婚禮危機 一天趕兩場驚呼：「不能讓我爸媽發現！」
劉冠廷談及此次《雙囍》劇中的角色，忍不住笑說從來沒演過一個角色可以忙成這樣，他分享：「因為這就是發生在一天之內的故事，加上婚禮有許多繁複的禮俗，又沒想到會遇到這麼多曲折的事情，這一天內庭生這個角色實在是太太太多事情要做了，是一個很有別於以往演過角色的挑戰...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 發起對話