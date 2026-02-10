嘻哈歌手韓森婚變！指控DJ妻外遇又抹黑 澄清無家暴
曾以《大嘻哈時代》第一季7強打響名號的嘻哈歌手韓森Professor H，昨晚在社群平台發布影片，指控妻子、廣播金鐘主持人陳思安外遇，並鄭重澄清遭對方指控的家暴傳聞並非事實。他強調，已保留相關證據，接下來將交由司法程序處理。
韓森本名張譽鐘，過去曾任鴻海工程師，2021年與正聲廣播電台DJ陳思安（藝名三三）結婚並育有一子。在影片中，韓森表示，去年8月17日與妻子正式攤牌，當時妻子並不知道他已掌握外遇的明確證據，一開始不停否認，被拆穿後才開始認錯道歉，表示對不起他且非常後悔。
然而，到了去年9月，妻子在找律師討論後突然全盤否認、改口稱從未外遇，讓韓森難以置信地表示：「我真的不敢相信，一個人竟然可以這樣反反覆覆的說謊。」此事也被外界認為，與范姜彥豐、粿粿夫婦婚變事件如出一轍。
韓森透露，從去年8月到12月，雙方已進入司法程序，包含訴訟與調解，過程中他沒有提出任何金錢條件，只希望事情能被理性、妥善地處理，也期盼能好聚好散，但結果不如預期。他強調，小孩一直是他最優先、最重要的考量，為了保護小孩，他一直希望私下協議，不要讓這件事公開討論，但對方卻利用他保護小孩的心態，也利用她在媒體界的人脈，散佈不實謠言。
針對近期謠傳的家暴相關指控，韓森明確澄清從未對配偶施以任何形式的身體暴力，相關指控並非事實，他已保留相關影像與紀錄，足以證明並未有任何家暴行為，所有資料也會交由司法單位判斷。
