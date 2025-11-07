嘻哈皇后消失7年進軍棒球界！徐展元激動喊「好想贏葛仲珊」
葛仲珊（Miss Ko）沉潛多年重磅回歸！她的新單曲〈homerun 全壘打〉數位上架，氣勢如同開球即轟出的全壘打，宣告「女皇回來了」！這首歌誕生於2024年世界棒球12強賽期間，當時Miss Ko被中華隊勝利的熱血氛圍感染，一夜之間創作完成，向「棒球之神」大谷翔平致敬。
這次作品不僅是音樂創作，更像是一場嘻哈與棒球的跨界嘉年華。嘻哈皇后Miss Ko特別邀請美國音樂人John McLucas 操刀編曲與混音，開場更找來日本棒球場主播 TOMO ISHII 以日文播報震撼開場：「各位觀眾，她回來了！」整段如球場開賽儀式般炸裂登場，氣勢驚人。
Miss Ko也首度與「熱血主播」徐展元合作，兩大「嘴上功夫派」在鏡頭前互飆嘴炮，嘴上功夫了得的兩大「名嘴」首度跨界碰撞，現場互飆嘴炮火花四射，徐展元更激動喊出經典名言：「好想贏葛仲珊！」合作影片讓人萬分期待。
身為紐約皇后區大都會隊的死忠球迷，Miss Ko早在2015 年就以「台灣之夜」開球嘉賓之姿登上大聯盟投手丘，唱饒舌、丟好球，展現嘻哈與體育結合的超強魅力。這次以〈全壘打〉回歸，她坦言靈感來自那晚突然發現 homerun的中文翻譯：「那句『全壘打 全壘 全壘 全壘打』突然在我腦中響起，我立刻知道那是我的副歌。」
