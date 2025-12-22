嘻哈皇后葛仲珊回來了！消失9年認罹憂鬱症「喪失味覺2年」 吃到蛋味秒爆哭

「華語嘻哈皇后」Miss Ko 葛仲珊，沉潛9年，將在12月23日推出睽違已久的全新專輯《soul.food 靈食》。Hit Fm聯播網提供

「華語嘻哈皇后」Miss Ko葛仲珊沉潛長達9年，將於12月23日推出全新專輯《soul.food 靈食》，並受邀擔任Hit Fm聯播網2026年1月「hito最大ㄎㄚ」。今（22日）她出席活動現場，大方分享消失螢光幕這段時間的心路歷程。

葛仲珊坦言，在新專輯誕生前，她經歷了一段漫長低潮期，甚至因壓力導致憂鬱症狀，不僅對音樂感到麻木，更長達2年感受不到食物的味道，每天幾乎失能，她正向表示：「就一起共存，去習慣吧！」

靈性愛犬「小潘」成救贖天使！睽違多年重拾味覺：靈魂被療癒

談起走出低潮的關鍵，葛仲珊將功勞歸給愛犬「小潘」。她感性形容小潘是宇宙送來的天使，因為必須照顧狗，她的生活作息才逐漸規律。葛仲珊回憶2019年12月某天，她在廚房煎了一顆簡單的荷包蛋，入口那一刻，消失已久的味覺竟奇蹟般恢復，她直言：「因為吃到蛋的味道，我就爆哭了。」隨後對音樂的敏銳度也跟著重啟。對她而言，新專輯《soul.food 靈食》就像是她的「聖經」，收錄了11首自癒作品，將生活中細碎的自我對話與肯定轉化為精神養分。

打造「靈食餐車」亮相！聯手葛萊美大師Neal H Pogue製作國際級嘻哈

活動現場，葛仲珊特別打造專屬限定的「soul.food 靈食」餐車，準備三款振奮精神的靈食套餐分享給大眾。這張新專輯在製作規格上更是重金禮聘國際大師，找來曾操刀小賈斯汀（Justin Bieber）、Doja Cat作品的葛萊美混音傳奇Neal H Pogue，以及大師級母帶製作人Mike Bozzi。

葛仲珊興奮地說，每次聽歌曲都能發現大師埋下的細節，加上美國編曲師John McLucas添加的音樂調味，讓整張專輯的Groove（律動感）完美呈現，展現十足的國際化水準。

Miss Ko葛仲珊為新專輯打造專屬限定的「soul.food 靈食」餐車。Hit Fm聯播網提供

台東跨年舞台首演新歌！葛仲珊邀粉絲練歌「跳進2026」

葛仲珊新專輯首波主打〈homerun全壘打〉MV點閱不到一周便突破百萬，隨後的〈b.complex B群〉更讓樂迷直呼提神醒腦。葛仲珊笑著叮嚀粉絲，專輯上架後一定要多聽幾遍，現場演出才能一起嗨。

她也預告將在台東跨年舞台上呈現全新的嘻哈能量，帶領全台觀眾一起「跳進2026」，將嘻哈氣勢延續到新的一年。



