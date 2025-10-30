嘻哈皇后Miss Ko葛仲珊回來啦 跳巢新東家動向曝光

【緯來新聞網】歌手Miss Ko 葛仲珊暫別螢光幕，2023年驚喜收到金曲獎邀請登台表演，也重新點燃創作的火花，她說：「那時候我就知道，自己還有很多音樂想法想表達！」在紐約生活的這段時間，她靈感湧現、持續創作，並與各地音樂人展開合作，「這次回來，我很期待能把 soul music 分享給大家。」這次帶著新專輯宣布正式加盟索尼音樂，歷經近兩年的全心籌備，她將於 11 月初推出回歸單曲，並於今年底發行相隔九年的全新專輯。

歌手Miss Ko 葛仲珊帶著新專輯宣布正式加盟索尼音樂。（圖／索尼音樂提供）

葛仲珊近一個月她悄然卻存在感滿點地活躍於音樂圈，不僅蹤跡現身音樂人鶴 The Crane 的生日派對，又以驚喜嘉賓之姿登上 ØZI 在 Legacy Tera 的專場，掀起全場高潮嗨唱〈皇后區的皇后〉。



索尼音樂台灣總經理楊國修，也熱烈迎接Miss Ko葛仲珊加盟索尼音樂大家庭，表示：「身為台灣嘻哈界代表人物，葛仲珊以獨特的音樂態度與真誠的創作能量，持續在華語樂壇掀起風潮。非常期待與葛仲珊攜手開啟全新篇章，未來將全力支持她在音樂創作與多元發展上的無限可能，讓更多人再次感受嘻哈皇后的魅力與力量。」與索尼音樂合作，Miss Ko 葛仲珊笑說：「期待跟索尼音樂一起揮棒出擊！」

歌手Miss Ko 葛仲珊帶著新專輯宣布正式加盟索尼音樂。（圖／索尼音樂提供）

在籌備「Miss Ko is Back」邀請卡時，公司團隊特別以「格柵動畫法」設計雙字體交錯的卡面，營造出蓄勢待發的神秘氣勢。當 Miss Ko 看到大讚「設計有巧思！」，但她隨即化身英文小老師，發現卡面上「Miss Ko‘s Back」的文法小錯誤，立刻親手改成「Miss Ko is Back」，還貼心提醒字體要對齊中央，讓團隊同事也打趣驚嘆說：「這麼多年，我們終於學會正確的英文文法！」這場小插曲展現 Miss Ko 一貫的細膩，也替嘻哈皇后的回歸，添上一筆帥氣背後的可愛故事。

