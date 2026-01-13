《嘻哈糶手》開鏡 LEO王與黃迪揚飆戲

記者戴淑芳／台北報導

台灣首部嘻哈音樂電影《嘻哈糶手》日前開鏡，許智彥首度挑大樑執導，邀金曲歌王LEO王、金鐘男配角黃迪揚熱血飆戲，LEO王坦言沒自信，猶豫近1年才點頭。

導演許智彥正式宣告推出第一部獨立執導長片《嘻哈糶手》，大膽將即將沒落的魚市「糶（ㄊㄧㄠˋ）手」叫賣文化與嘻哈饒舌結合。

黃迪揚笑說，兩三年前看到金馬創投出現「嘻哈結合魚市場」的題材時，就已經心癢難耐，因此收到劇組邀約時，不僅立刻答應，甚至第一次與導演面談就帶著印章，隨時準備簽約，但「沒想到我演的是嘻哈歌手的好朋友，但勉強也有跟嘻哈沾上一點邊啦！」

首度擔任電影男主角的LEO王，在片中飾演剛出獄的失意饒舌歌手吳志榮，跨界演戲對他而言是一大挑戰：「一開始真的沒什麼自信，猶豫了快一年。」經過預先試拍，LEO王與黃迪揚之間自然生成的即興反應，讓他逐漸感受到表演的魅力與挑戰，「那種不照本宣科、必須當下反應的狀態，很刺激，也很好玩。」也讓他放下擔憂，決定放手一搏，全心投入角色。