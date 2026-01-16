嘻哈與豆漿的文化化學反應 《新北隱客拾光》特展盛大登場

《新北隱客拾光》展覽主視覺呈現過去客家族群依山而居，隨著不同時代遷徙至新北發展不同產業的多元樣貌。

▲《新北隱客拾光》展覽主視覺呈現過去客家族群依山而居，隨著不同時代遷徙至新北發展不同產業的多元樣貌。

新北市客家局十六日表示，文化園區推出全新主題展覽《新北隱客拾光 HAKKA’s Light》，以「隱客」為主題，聚焦於新北市的客家族群。展覽邀請了知名豆漿店永新豆漿、陶藝家林東龍老師、蕃婆林休閒農場的鄭志偉等十位生活在新北的客家人，展示他們在城市日常與自然景觀中的生活。

展覽也打破了大眾對傳統客庄的刻板印象，特別邀請了台灣的Finger Drumming代表人物PUZZLEMAN和插畫ＩＰ「小圓麵包」參與，並設置了「龍神水籤詩」互動裝置，為現代人提供指引。透過真實的故事和互動體驗，展現了客家文化在飲食、工藝、音樂和插畫等方面的獨特風貌。

廣告 廣告

新北市政府客家事務局長劉冠吟表示，新北市的客家文化與大多數人想像中的「傳統客庄」不同，更多是隱性存在於城市中。《新北隱客拾光》希望讓大家理解，客家文化不必被標記或定義，而是已深深融入這座城市。透過這個展覽，期望引導民眾重新認識自己與土地的關係，找回屬於自己的文化線索。

展區分為四部分，一、「隱客工廠」，回顧一九六０至一九八０年代北台灣的客家族群歷史，展現他們的勞動與創業故事；二、「依傍山海」，聚焦北海岸的客家生活，展現他們如何在山海交界發展農業與採集；三、「隱客傳說」，探討板橋與新店的家族記憶，揭示客家信仰與文化的延續；四、「隱客日常」，呈現新北客家人的遷徙與適應，鼓勵民眾重新思考自身的文化根源。

展覽的一樓與二樓設有多項互動體驗，包括客語問候圖卡生成、龍神指引水籤詩、客家性格心理測驗，以及結合漢方飲食、音樂創作與插畫設計的「混種客家實驗室」，讓觀眾在參與中重新感受客家文化的當代流動。