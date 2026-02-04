嘻哈貴公子不藏了！HowZ揭密「人生最無悔戀情」 寵妻魔人模式全開

「嘻哈貴公子」HowZ透露自己曾有過一段「人生中最無怨無悔」的戀情。皓室創意Light House提供

「嘻哈貴公子」HowZ全新單曲〈東京巴黎〉走的是「甜蜜加滿」路線，試圖透過對旅行的憧憬，描繪情侶間最純粹的未來想像。隨著新歌封面選用「桔梗花」曝光，加上先前〈凌晨五點鐘〉的曇花、〈Mr. Wang〉的夜來香，也讓第二張個人專輯《The Blooming Prince花花公子》以花為名的創作概念正式成形。

HowZ坦言，〈東京巴黎〉就像一本私人旅行相冊，將兩人曾許下的約定一一收錄。他在訪談中也難得觸及內心，透露自己曾有過一段「人生中最無怨無悔」的戀情。

當時的他因缺乏自信，將重心全放在對方身上，試圖透過毫無保留的付出來換取肯定。他感性表示，雖然當時的愛很純淨，但現在回頭看，認為應該要「先學會肯定自己，再期待對方的肯定」，這段心路歷程也成為他詮釋「桔梗」花語的重要養分。

嘻哈貴公子談最無悔戀情，HowZ表示把愛全給對方也值得。皓室創意Light House提供

寵妻魔人模式全開 HowZ揭密「無怨無悔」感情觀

一向對感情世界保持低調的HowZ，這次大方分享維繫感情的秘訣。他認為要把另一半當成最好的朋友，盡情分享生活大小事，他笑說：「我的秘訣就是好好寵另一半吧！把所有的愛放在對方身上，無論結局如何，都是美好且無悔的。」

談到曾做過最浪漫的事，熱愛看海的HowZ曾帶著心儀對象奔向海邊，從不同時間點的日出守候到夕陽，感受大自然帶來的浪漫張力，展現出「花花公子」外表下極度深情的一面。

嚮往解鎖馬爾地夫 海島控HowZ自封旅遊神隊友

聊到旅行規劃，HowZ自豪是朋友眼中的「神隊友」。雖然他不擅長長途長跑的繁瑣規劃，但臨時起意拉著大家露營、去海邊、或是到不同小島度假，絕對是他的強項。

對於未來的旅行藍圖，身為海島控的他許願想解鎖馬爾地夫或帛琉，渴望親眼見識那片被譽為太平洋最美的高清海景與豐富海底生態。〈東京巴黎〉於2月4日正式上架。



