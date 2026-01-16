嘻哈遇見豆漿 《新北隱客拾光》特展勾勒都會客家新樣貌

《圖說》《新北隱客拾光》展覽主視覺呈現過去客家族群依山而居，隨著不同時代遷徙至新北發展不同產業的多元樣貌。〈客家局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市客家文化園區即日起推出全新主題展覽《新北隱客拾光 HAKKA’s Light》，以「隱客」為策展概念，邀集10位生活於新北各地的客家職人，結合3位跨界藝術家，透過飲食、工藝、音樂與插畫等多元形式，呈現隱身於城市日常中的客家文化風景。

客家局長劉冠吟表示，此次展覽集結新北知名永新豆漿、彩騏製陶所陶藝家林東龍、蕃婆林休閒農場負責人鄭志偉等在地職人，描繪其於城市、山海之間的生活軌跡；並跨界邀請台灣 Finger Drumming 代表人物 PUZZLEMAN 及療癒系插畫 IP「小圓麵包」共同參與，打破傳統客庄想像，展現客家文化的當代樣貌。展場亦設置「龍神水籤詩」互動裝置，引導觀眾在參與中思索自身生活方向。

她說，新北的客家文化多半以隱性方式存在於都會之中，不若傳統客庄那般明顯，《新北隱客拾光》希望讓民眾理解，文化不必被刻意標記，而是早已融入城市脈絡與生活日常。

展覽內容從1960至1980年代北台灣加工出口時期談起，回溯桃竹苗客家族群北遷新北的歷史，透過豆製品、陶藝、製麵等產業故事，呈現客家族群由基層勞動走向微型創業的歷程，勾勒支撐城市發展的庶民經濟史。

另聚焦三芝、石門一帶山海交界的客家聚落，呈現山客與海客如何發展梯田農業與海味採集，展現族群與自然共生的韌性；並深入板橋江家、新店安坑廖家，透過信仰、姓氏與戲曲文化，揭示都會中仍被守護的宗族記憶。

展覽一、二樓規劃多項互動體驗，包括客語問候圖卡、客家性格測驗及「混種客家實驗室」，讓民眾在參與中重新認識城市裡靜靜發亮的客家文化。