嘻哈OG滿人暌違10年宣布回歸！「龍虎門狀元」票選出爐
「龍虎門247音樂日」正式重返舞台，參演陣容集結嘻哈圈跨世代重量級音樂人參與，包括婁峻碩SHOU 、熊仔、新科金曲歌王呂士軒等。主辦單位也祭出兩大限定組合「混血兒聯軍」玖壹壹健志Ｘ師弟潤少與 LilHao 、實力歌手與全方位男偶像「J.Sheon Ｘ 美麗本人」。
而主辦單位壓軸公布已超過 10 年未於台灣演出的嘻哈 OG 滿人，將回歸舞台的首發演出獻給《龍虎門247音樂日》，將於明年1月11日在臺北流行音樂中心 戶外表演空間登場。
最受嘻哈圈關注的莫過於曾代表一個世代的傳奇人物滿人Manchuker 再次回歸舞台，滿人在 2000 年初期對台饒帶來革命性的影響，當年滿人把中、英語饒舌結合，對於押韻技巧及 flow 都有著重量級貢獻，並推動風格融合與跨界實驗。即使 2019 年滿人曾與老莫ILL MO 合作單曲，並與蛋堡、荊軻 Jnco、共同主持節目《有夠難約》，但距離登上嘻哈舞台進行完整個人演出已經超過 10 年之久。
今年另有重要亮點從「聲林之王2」節目崛起的吳霏，透過選拔誕生，從百名饒舌高手脫穎而出，獲 1,500 名網友投票，以及通過直播演出考驗，奪冠成為「龍虎門狀元」，將帶來他第一個完整 Full Set 嘻哈舞台演出，象徵新世代正式跨入頂級舞台。
