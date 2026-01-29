嘻小瓜出席典Lu婚禮！6600元紅包遭嫌「全場最少」本人火大反擊

記者徐珮華／綜合報導

陳漢典與Lulu（黃路梓茵）25日在文華東方酒店舉辦世紀婚宴，現場席開70桌規模盛大，賓客名單更被形容宛如三金典禮。嘻小瓜日前受邀出席婚禮，大方送上新台幣6600元紅包，沒想到吉利數字竟被狠酸「全場包最少」，對此他今（29）日忍不住親自拍片反擊。

嘻小瓜（中）出席陳漢典、Lulu婚宴。（圖／翻攝自嘻小瓜IG）

嘻小瓜日前PO出婚宴畫面，只見新人從他眼前經過，他一度激動淚灑現場，隨後開玩笑表示落淚原因其實是「又沒了6600」，讓網友全都笑翻，Lulu也在留言區笑到飆粗口。豈料禮金數字卻被網友大做文章，狠酸「6600紅包，如果帶伴吃喜酒是對方虧耶」、「包6600數字很吉利，我猜你是不是全場包得最少的一個呀」。

對此，嘻小瓜第一時間留言反擊「抱歉我都是一個人，是在哈囉」，今日拍片解釋當時上網查詢行情後，單人未攜伴紅包最多落在3600元，「我根本不知道可以到1萬2000元或什麼，老娘又不會結婚，也沒參加過幾次婚禮，我怎麼知道要怎麼包？」他更坦言自己只是演藝圈的「打工仔」，並非蔡依林或周杰倫等級，「明明就是好笑的影片，你在那邊『包多少』？」

嘻小瓜出席婚宴包6600元紅包，卻被網友狠酸「全場最少」。（圖／翻攝自嘻小瓜IG）

此外，嘻小瓜也公開與Lulu私訊對話紀錄，內容強調自己並非貪小便宜，「如果真的不適合，我願意再包給你們。」影片尾聲，他也附上與新人合照，寫下「新婚快樂，我愛你們」作為祝福，展現滿滿心意。

