嘻小瓜出席包6600給陳漢典、Lulu被嗆「全場最少」 短片破300萬瀏覽、曝私訊：願意再包

嘻小瓜說自己包6600紅包的趣味短片破300萬次瀏覽。翻攝Instagram @kuakua_0629 1

藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）於2026年1月25日在台北文華東方酒店舉行世紀婚禮，現場星光熠熠，吸引眾多圈內好友到場祝賀。藝人嘻小瓜當天也受邀出席，並與新人拍攝趣味短影音，迅速在社群平台獲得破300萬觀看數。然而，卻有網友在留言區狠酸嘻小瓜紅包僅包6,600元是「全場最少」，對此嘻小瓜今（29日）公開反擊，並自揭與Lulu的私訊對話，表示若金額真的不妥，願意再補。

嘻小瓜表示，私下私訊Lulu。翻攝Threads @kuakua_0629

查AI行情加碼包仍被嫌

嘻小瓜在回應影片中表示，他平時較少參加婚禮，對於複雜的紅包禮數並不清楚。為了表示尊重，他在出席前特別查過AI建議的行情，得知該頂級飯店單人出席的建議金額約為3,200元至3,600元。他強調自己當時覺得應該包多一點，於是決定加碼到6,600元，認為這是一個既吉利又大方的數字。

面對網友「藝人應該包破萬」的質疑，嘻小瓜坦言：「我根本不知道可以到1萬2，老娘又不會結婚，我怎麼知道要怎麼包？」他無奈地表示，現場總不能每個人互問紅包包多少，那樣的行為太過八卦且尷尬。

坦言非億萬富翁只是演藝圈打工仔

針對部分網友的標籤化評論，嘻小瓜直言，外界往往對藝人的財務狀況有過度幻想。他強調自己是獨立作業的「演藝圈打工仔」，沒有經紀公司撐腰，所有工作都得靠自己接洽，甚至經常面臨等待通告的現實。

「你把每個人都當什麼？蔡依林還是周杰倫？每個人都億萬富翁嗎？」嘻小瓜在影片中反駁，認為不該用頂尖巨星的標準來要求每一位藝人，更批評網友不該模糊焦點，讓一段好笑的祝福影片演變成紅包金額的批鬥大會。

公開對話截圖向Lulu致意

為了避免造成誤會，嘻小瓜主動傳訊息向Lulu說明原委。他在私訊中寫道：「Lu兒，因為我真的很少參加婚禮也沒有問人該怎麼包費用，有人說我費用不太適合，如果真的不適合，我願意再包給你們的。我怕被誤會是不懂禮儀，我也不是貪小便宜的人，想說還是給你說一聲。」

嘻小瓜表示，紅包是一份祝福，重點在於兩人的交情，而非外界所計較的數字。他也感嘆，這場婚禮原本大家都很開心，沒想到卻因為一個金額讓網友產生爭議，對他而言始料未及。

除了嘻小瓜的紅包風波，當天也有其他藝人的禮金引起熱議。據悉，吳宗憲在現場大方開出200萬元支票，而未出席的小S最初被傳包了16000元，隨後經紀人澄清實際金額應為10萬元，顯示出大眾對於這場世紀婚禮的各項細節都極度關注。



