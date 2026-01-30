嘻小瓜出席Lulu婚宴包6600！遭酸「全場包最少」 曝心聲：不夠願再補

陳漢典、Lulu黃路梓茵日前舉辦婚禮（資料照，李政龍攝）；雙方共同好友嘻小瓜被酸全場包最少。取自IG@kuakua_0629



陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌、宴請650位親友。身為雙方好友的嘻小瓜在場拍了一段假哭、心疼6600元紅包的搞笑影片；豈料，遭網友酸「全場包最少」。對此，嘻小瓜無奈回應背後原因，並曬出與Lulu的對話截圖，坦言若是真的包太少，願意補足金額。

嘻小瓜與Lulu的私訊提及「有人說我費用不太適合，如果真的不適合，我願意再包給你們的。我怕被誤會是不懂禮儀，我也不是貪小便宜的人，想說還是給你說一聲，感謝你。」

面對酸民，嘻小瓜選擇直球對決，表示自己是「演藝圈的打工仔」，「你把每個人都當怎樣？當什麼蔡依林、周杰倫，每個人都是億萬富翁是不是？」直言自己原本只是想要幽默分享參加婚宴的喜悅，沒想到卻被放錯重點。

他坦言自己事前有上網查詢紅包行情，發現該飯店「單人未攜伴」紅包行情大約落在3600元左右，「那我想說那就6600，我根本不知道可以到1萬2000元或什麼，那老娘又不會結婚，我怎麼知道要怎麼包蛤？」

