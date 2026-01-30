嘻小瓜包6600元太少？ 2026婚禮紅包這樣包才不失禮 5眉角報你知

陳漢典、Lulu黃路梓茵舉辦婚禮。資料照。李政龍攝



藝人嘻小瓜出席陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，包了6600元紅包，遭網友酸「全場包最少」，嘻小瓜事後回應若是真的包太少，願意補足金額。到底婚禮紅包怎樣包才不失禮？《太報》整理2026最新行情價以及眉角。

陳漢典、Lulu的婚宴地點在台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌、宴請650位親友。嘻小瓜是雙方的好友，他在婚宴現場拍一段假哭、心疼6600元紅包的搞笑影片；豈料，遭網友酸「全場包最少。」嘻小瓜事後曝光與Lulu的私訊，「有人說我費用不太適合，如果真的不適合，我願意再包給你們的。」備感無奈。

廣告 廣告

不同關係怎麼包？

■點頭之交或不常往來

普通餐廳／流水席：單人1,600元起、攜伴2,600元起。

婚宴會館／三星級飯店：單人2,200元起、攜伴3,000元起。

五星級飯店：單人3,200元起、攜伴6,000元起。

■職場同事及長官

普通餐廳／流水席：單人2,000元起、攜伴3,000元起。

婚宴會館／三星級飯店：單人2,600元起、攜伴3,200元起。

五星級飯店：單人3,200元起、攜伴6,000元起。

■好同學或朋友

普通餐廳／流水席：單人2,600元起、攜伴3,600元起。

婚宴會館／三星級飯店：單人3,200元起、攜伴6,000元起。

五星級飯店：單人3,600元起、攜伴6,600元起。

■莫逆之交或重要親戚

普通餐廳／流水席：單人3,600元起、攜伴6,000元起。

婚宴會館／三星級飯店：單人6,000元起、攜伴萬元起。

五星級飯店：單人6,600元起、攜伴萬元起。

上述金額因縣市等背景因素而調整。

婚禮紅包5要點

■吉祥數字

以雙數為主的吉利數字「0、2、6」，但其中同為雙數的「4」跟「8」建議盡量避免，因為「4」的諧音較不吉利，「8」則是具有別離的意思。

■婚宴場地

出席前先搜尋一下婚宴場地單桌價格，通常除10到12人後，再往上加到整數，就是差不多的數字。若您是女方親友，別忘了把喜餅的價格計算進去。

■看交情

根據不同交情，婚禮紅包行情也不同。此外，對方之前若有參加過您的婚禮，回禮絕對不能小於對方之前包給您的金額唷。

■禮到人不到

有事無法親自到場祝福，可以委託要去吃喜酒的親友代包禮金，依照交情婚禮紅包行情禮金大約落在1,200～3,200元之間。

■經濟狀況

婚禮紅包最重要的一點是要衡量一下自身的經濟狀況，尤其農曆年前以及農曆七月前夕是「紅色炸彈」的高峰期。

上述資料參考104職場力、GINZA DIAMOND SHIRAISHI 官網、格萊天漾大飯店官網

更多太報報導

信義威秀空橋14分鐘活春宮！女裸下身「3姿勢開戰小鮮肉」代價曝

車銀優收入估賺破千億 家族企業現況曝！涉逃稅最重下場「恐無期徒刑」

「包吃住月薪4.8萬」行天宮徵才！ 網喊「想投履歷」過來人分享：要神明點頭