嘻小瓜包6600挨轟最少！Lulu夫婦回應曝光…
娛樂中心／饒婉馨報導
陳漢典與 Lulu（黃路梓茵）於 25 日圓滿完成婚禮，現場賓客雲集，其中嘻小瓜受邀出席喜宴並在社群上傳一段自嘲心疼紅包錢的搞笑影片，沒想到這個綜藝式的幽默卻遭到網友質疑，認為他在眾多大咖賓客中紅包金額最少；面對這場意外掀起的輿論風波，嘻小瓜再度拍一支影片回覆，公開他與新人的溝通內容，而陳漢典的哥哥也發聲力挺。
嘻小瓜（左）再度拍影片回覆紅包爭議，還曬出他另外私訊Lulu的對話截圖。（圖／翻攝自IG ＠kuakua_0629）
遭網友點名紅包錢不夠看！嘻小瓜曬對話截圖反擊
嘻小瓜在婚宴後分享的逗趣片段原意是想製造效果，卻被部分網友狂酸包得不夠多。然而，針對外界質疑他是為了蹭流量才參加婚禮，嘻小瓜表示自己當天除了與新人合照外，完全沒有主動找其他藝人拍照，並反問這樣要蹭誰的熱度。不過，嘻小瓜為了避免被誤會，特別傳訊息向 Lulu 說明情況；他向女方坦言，若有人覺得金額不合適，他非常願意再次補上紅包，並強調「我怕被誤會是不懂禮儀，我也不是貪小便宜的人」。
陳漢典（左圖左、右圖左）和Lulu（左圖左二、右圖右）都表示不在意紅包金額，只希望大家玩得開心。（圖／翻攝自IG ＠kuakua_0629、@sunnygirl800424）
陳漢典哥哥留言大讚影片好笑！新人不在意金額只求大家開心
嘻小瓜提到，雖然為了顧慮對方隱私不公開具體訊息內容，但兩人都非常大方，明確表達完全不在意費用多寡，最重要的是大家能到場參與。根據《自由娛樂》報導，陳漢典的哥哥也親自表示，「很感謝你來，很開心看到你，影片真的好笑」。影片曝光後，許多網友陸續留言表示「心意最重要」、「不是圖個喜慶而已嗎」、「可能太羨慕能收到喜帖的你」、「超好笑哈哈哈哈，好喜歡你的態度」，還有網友直言，嘻小瓜應該要回那些酸民，「就算包6萬6也是收不到喜帖啦」，引來一票人認可。
原文出處：嘻小瓜包6600元被酸太少！他曬「對話截圖」…陳漢典、Lulu回應曝光
