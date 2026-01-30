嘻小瓜包6600挨酸全場最少！陳漢典、Lulu回應了 真實反應曝
陳漢典、Lulu（黃路梓茵）日前盛大舉行婚宴，不少圈內好友都到場祝賀，沒想到結束後卻掀起藝人禮金金額卻備受討論，其中嘻小瓜送上6600元紅包就遭到網友狠酸「全場包最少」，對此，他昨（29）日也拍片反擊，並公開與Lulu對話內容，而稍早Lulu也回應了。
嘻小瓜昨日在影片中指出，自己在赴宴前曾詢問AI紅包行情，得到的資訊是台北文華東方酒店一人約3600元，其餘金額可自行斟酌，因此決定包6600元，他也直言，自己只是演藝圈的「打工仔」，並公開與Lulu的對話內容表示自己很少參加婚禮，「如果真的不適合，我願意再包給你們。」
影片曝光後，不少網友質疑新人未出面幫忙緩頰，對此，嘻小瓜也趕緊澄清表示：「他們有回覆我，我自己只是顧慮對方感受，沒有把私訊內容說出來，但他們真的不在意費用，他們很開心大家來參與。」而陳漢典哥哥也親自留言力挺：「很感謝你來，很開心看到你。影片真的好笑，哈哈哈。」
