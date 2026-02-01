嘻小瓜包6600禮金遭酸「全場最少」 Lulu深夜還原私下對話

嘻小瓜參加婚宴包6600禮金遭酸，Lulu親還原私下對話。（圖／IG@sunnygirl800424、kuakua_0629）

演藝圈新婚夫妻陳漢典、Lulu（黃路梓茵）上月舉行婚宴，席開70桌、宴請650位親友，現場眾星雲集，引發熱烈討論。然而，藝人嘻小瓜日前自曝包了新台幣6600元紅包祝福新人，怎料遭到網友嘲諷「全場包最少」，對此，身為新娘的Lulu也出面發聲了。

Lulu 1日凌晨在限時動態曬出一張對話截圖，是嘻小瓜先前公開私訊內容的後續。只見她很快就回訊對方，且面對嘻小瓜的解釋，她正能量回覆：「你來我就很開心了真的真的，不要這麼客氣，我們都很愛你」，認為錢多錢少根本不是重點，甚至直言：「而且6600很多了好嗎」。

廣告 廣告

同時Lulu也表示，自己跟陳漢典一直以來最介意的是朋友間的情誼，紅包承載的是朋友的祝福，加上婚禮本是一場開心的盛宴，「每一位能來的、不能來的朋友我們都很珍惜，我們不想要任何一個朋友受到傷害（這完全太鬧了？！這也是為什麼我們要分享S姐給我們的祝福，再一次地謝謝所有給我們這麼多愛的朋友」。

Lulu公開與嘻小瓜私下對話。（圖／IG@sunnygirl800424）

其實嘻小瓜早前參加婚禮時，開玩笑在影片中提到「又沒了6600」，沒想到卻遭網友嘲諷：「包6600數字很吉利，我猜你是不是全場包得最少的一個呀？」讓她氣得拍影片反擊，並傳訊向Lulu表達自己的看法。不過，值得注意的是，Lulu在事件爆發前，就曾看過原影片，還在影片留言區笑回：「哈哈哈哈哈哈X邀」，顯見Lulu一開始不但沒放在心上，更覺得嘻小瓜的反應很幽默。

更多中時新聞網報導

動力火車演唱會票秒殺 尤秋興發願瘦5公斤

孫德榮悼經紀人Simon：像第2個孫總

世足》歐抵制美聲浪 前FIFA主席呼應