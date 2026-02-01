嘻小瓜包6600被酸全場最少！LuLu暖心公開私下對話：你來我就很開心 心疼發聲止血
LuLu（黃路梓茵）與陳漢典日前甜蜜舉辦婚宴，演藝圈好友齊聚祝賀，沒想到卻意外掀起「紅包金額」話題。嘻小瓜（謝文傑）包了6600元紅包到場祝福，卻遭部分網友酸言酸語，直指他全場包最少，對此，LuLu今（1日）深夜親自發聲，公開私下對話替好友緩頰。
自責不懂禮數想補包！嘻小瓜私訊曝光
LuLu在IG限時動態中表示，對她與陳漢典而言，婚禮最在意的從來不是金額，而是朋友之間的情誼，她強調，每一個紅包承載的都是祝福，婚禮本就是一場開心的盛宴，「每一位能來、不能來的朋友，我們都非常珍惜。」更直言不希望任何一位朋友因為外界聲音而受到傷害。
曝光的對話截圖中，能看見嘻小瓜當下的不安與歉意，他私下傳訊息向LuLu解釋，自己因為很少參加婚禮，並不清楚紅包行情，看到網路上的討論後相當自責，擔心被誤會不懂禮數或貪小便宜，甚至主動表示：「如果真的不適合，我願意再包給你們。」深怕影響彼此多年的情誼。
對此，LuLu則展現超高情商安撫對方，她先笑說嘻小瓜「很三八」，接著真誠表示：「你來我就很開心了？」強調錢多錢少從來不是重點，「而且6600很多了好嗎？」一句話直接替好友背書，也讓不少網友看了直呼暖心。
