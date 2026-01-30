嘻小瓜參加Lulu婚禮紅包挨酸「全場最少」 曬私訊截圖嘆：願意再補

藝人「嘻小瓜」謝紹宸25日參加陳漢典與Lulu在台北文華東方酒店舉辦的婚宴，透露包了6600元紅包，沒想到卻遭部分網友質疑他可能是「全場包最少」的賓客。對此，29日他發布影片反擊，並曬出與Lulu的私訊對話截圖，稱若真的包太少願意補足金額。

嘻小瓜無奈表示，自己出發前特地查詢AI建議，得知該飯店個人婚宴紅包行情大約3600元後，便決定包出6600元以示心意。並解釋自己參與婚禮經驗不多，到了現場也不可能八卦地去問其他藝人包了多少金額的紅包，事先也不知道可以包到破萬，「老娘又不會結婚，我怎麼知道要怎麼包？」

對於部分網友將他的紅包金額與其他演藝圈前輩比較，稱「康康包了8萬8」、「憲哥開了200萬支票」、「藝人你包6000會不會太少？」等質疑，嘻小瓜表示自己沒有經紀公司，每天都在家等待工作，「我就是那個演藝圈的打工仔。」認為原本好笑的影片重點被放錯，反問網友「你把每個人都當怎樣？當什麼蔡依林、周杰倫，每個人都是億萬富翁是不是？」

為了避免產生誤會，嘻小瓜事後主動私訊Lulu，「有人說我費用不太適合，如果真的不適合，我願意再包給你們的。我怕被誤會是不懂禮儀，我也不是貪小便宜的人，想說還是給你說一聲，感謝你。」表示若新人真的介意包太少，願意補足金額。

