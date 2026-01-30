嘻小瓜參加Lulu、陳漢典婚禮「包6600元紅包」！遭酸全場最少 反嗆：當每個人都億萬富翁

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

Lulu、陳漢典25日在台北東方文華飯店舉行婚禮，現場眾星雲集，邱澤許瑋甯夫婦、許光漢、柯震東、吳宗憲、王偉忠夫婦、陳鎮川等都出席，嘻小瓜也是賓客之一，他還拍了一段心疼包了6600元紅包的影片，沒想到卻遭網友狂酸「全場包最少」，對此他做出回應。

嘻小瓜參加Lulu婚禮，被酸紅包包最少。（圖／記者陳沛妤攝）

嘻小瓜提到，在參加婚宴前，特別問了AI才知道飯店最高行情約3600元，所以他決定包6600元的紅包，針對網友酸他全場包最少一事，他直言：「老娘又不會結婚，我怎麼知道要怎麼包？」也透露，參與婚宴的經驗不多，到現場也不會去問其他藝人包多少。

嘻小瓜也表示，個人沒有經紀公司，每天都在家等待工作，自認是演藝圈的打工人，反酸網友：「你把每個人都當怎樣？當什麼蔡依林、周杰倫，每個人都是億萬富翁是不是？」並強調，自己不是貪小便宜，只是對禮儀規範不熟悉，他提到有主動私訊Lulu，表達自己很少參加婚禮，如果包的紅包數字不適合，願意再補包。

嘻小瓜針對紅包包最少做出回應。（圖／翻攝嘻小瓜IG）

