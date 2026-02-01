嘻小瓜吃喜酒包6600元挨酸「全場最少」 Lulu公開對話：錢不是重點

藝人「嘻小瓜」謝紹宸25日參加陳漢典與Lulu在台北文華東方酒店舉辦的婚宴，透露包了6600元紅包，沒想到卻遭部分網友質疑他可能是「全場包最少」的賓客。對此，嘻小瓜日前表示已傳訊息向Lulu表達歉意，稱若真的包太少願意補足金額；Lulu 2月1日也公開雙方對話，認為紅包金額不是重點，看到好友到場送上祝福她就很開心了。

嘻小瓜1月25日參加陳漢典、Lulu的婚禮。（圖／翻攝自嘻小瓜IG）

嘻小瓜1月29日無奈表示，自己有先查詢AI建議，得知該飯店個人婚宴紅包行情大約3600元後，便決定包出6600元以示心意。並解釋自己參與婚禮經驗不多，到了現場也不可能八卦地去問其他藝人包了多少金額的紅包，事先也不知道可以包到破萬，「老娘又不會結婚，我怎麼知道要怎麼包？」

為了避免產生誤會，嘻小瓜事後主動私訊Lulu，「有人說我費用不太適合，如果真的不適合，我願意再包給你們的。我怕被誤會是不懂禮儀，我也不是貪小便宜的人，想說還是給你說一聲，感謝你。」表示若新人真的介意包太少，願意補足金額。

Lulu 2月1日在IG限時動態回應此事，分享與嘻小瓜的私訊截圖，笑稱對方「很三八」，並直言6600元「已經很多了」，認為每一個紅包都代表朋友的祝福，她與陳漢典最在意的是朋友之間的情誼，而非紅包數字大小。

Lulu曬出與嘻小瓜的私訊對話。（圖／翻攝自嘻小瓜、Lulu IG）

Lulu也提到無論朋友是否能親自到場參與婚宴，他們都很珍惜這份心意，不希望任何一位朋友因輿論受到傷害，「這完全太鬧了！」並解釋這也是為什麼他們選擇公開小S紅包祝福的原因，「再次謝謝所有給我們這麼多愛的朋友。」後嘻小瓜也轉發該動態，表示「造成新人麻煩，也謝謝你們」。

