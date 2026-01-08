嘻小瓜報名參賽女子組被拒 誤入諧星群直喊：真的好累！

嘻小瓜大吐苦水，自爆原本報名想參加女單。（圖／好看娛樂提供）

《最強的身體》最新一集邀來由大飛、綠茶、撒基努、嘻小瓜與比杰同場較勁，堪稱是節目開播以來的「最強綜藝諧星組」。健身成果有目共睹的大飛賽前就忍不住抱怨製作單位「分組不公」，直言自己被放進一個「沒有對手」的組別，語氣相當嗆辣。不過話一出口立刻引發《大嘻哈時代》出身的後輩歌手比杰反擊，放話要讓大飛「知道誰才會真的飛起來」。而來自大武鄉、曾拿下抓雞大賽第三名的撒基努，則自豪扛出「接送小孩13年的最強奶爸」封號，強調體力與耐力絕對不輸任何人。

嘻小瓜則是大吐苦水，自爆原本報名想參加女單，卻被製作單位打回票，陰錯陽差被分進諧星組，讓他哭笑不得。正式比賽後，諧星們群魔亂舞、各出奇招，不只讓現場主播頻頻破防，也意外成為當日最有記憶點的一場對決。嘻小瓜賽後更忍不住崩潰：「我本來想搞笑，但好累！真的好累！」

女單部分同樣看點十足，迎來「最強女演員組」，由楊佩潔、安乙蕎、芳芸、宋城希、王沛語與艾莉兒同場競技。楊佩潔因上次未能在時間內完賽，本次特別加強訓練，目標直指順利完賽；而前兩次都拿下第3名的宋城希，則希望這回能一舉打破「季軍魔咒」。

大飛、綠茶、撒基努、嘻小瓜與比杰同場較勁，堪稱是節目開播以來的「最強綜藝諧星組。（圖／好看娛樂提供）

芳芸過去兩次都與阿倉搭檔混雙，這次首度挑戰女單，不僅要突破自我，更笑稱要向觀眾證明「阿倉才是拖油瓶」。比賽一開始，芳芸就火力全開、一路海放其他對手邊跑邊笑，她表示：「我完全沒辦法慢下來，因為宋城希追得超緊！」宋城希則回應：「女生狠起來真的很可怕！」

安乙蕎日前因拍戲增重8公斤，近期透過健身積極減重，也因看到不少圈內好友挑戰《最強的身體》，決定親自下場驗收成果，展現不服輸的決心。此外，本集更集結「菁英中的菁英」，邀請全台最強消防員齊聚高雄，展開高強度體能競賽，包括桃園二搜分隊、高雄特搜大隊、台東分隊、新北第二大隊及屏東竹田分隊同場較量，代表所屬單位爭奪最高榮譽。而打火英雄們超乎想像的體能表現，也讓現場觀眾與來賓全程目瞪口呆，堪稱《最強的身體》開播以來最精采、最震撼的一場對決。

