嘻小瓜婚宴包6千6遭批太少 曝與Lulu私訊內容：若不夠願補包

【緯來新聞網】陳漢典與黃路梓茵（Lulu）日前在台北文華東方酒店舉辦婚宴。事後好友嘻小瓜發布的婚禮影片意外成為網路話題，影片中嘻小瓜提及禮金金額為6600，事後被網友批評「包太少」，嘻小瓜則回應，自己很少參加婚禮且有查過行情才包此金額，後續也有親自和Lulu解釋原委，表示若有不足願意再包。

嘻小瓜。（圖／翻攝嘻小瓜IG）

嘻小瓜透過社群平台分享其參與婚禮的片段，並以戲劇化方式模擬感動落淚，提及「6600元沒了」，引發部分網友評論其「包最少」。該影片雖獲新娘黃路梓茵回覆「哈哈哈」表達善意，卻也引起部分社群對紅包金額合宜性的討論，成為一項意外焦點。



針對網友質疑，嘻小瓜表示，出發前已查詢飯店宴客行情，並由AI建議參考價為每人3600元，因此決定包出6600元。他強調自己並無惡意，也非經常參與婚宴，對相關禮俗認知有限。嘻小瓜進一步表示：「我沒經紀公司，平常都在家等工作」，並坦言並非每位藝人都是高收入族群，強調網友應避免以名氣推估經濟條件。



婚禮紅包金額屬於私人決策，但嘻小瓜表示為避免誤解，已主動私訊黃路梓茵說明當日包禮的依據與背景，並表示若有不足願意補包。此舉獲部分網友認為具誠意。

