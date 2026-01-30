嘻小瓜婚禮紅包挨酸「全場最少」 和LuLu對話曝光

嘻小瓜出席婚宴時拍片「假哭」心疼少6600元，遭網友酸「全場包最少」。（圖／翻攝自LuLu、嘻小瓜IG）





LuLu（黃路梓茵）與陳漢典近日舉辦婚禮，現場眾星雲集、氣氛熱鬧。不過，男星嘻小瓜出席婚宴時拍攝的一段影片，卻意外掀起討論。他在影片中「假哭」直呼自己「心疼少了6600元」，被網友調侃是「全場包最少」，掀起爭議。對此，嘻小瓜事後也出面回應。

當天嘻小瓜以一貫搞笑風格拍攝短片，先搭配感人音樂、假裝流淚，讓人以為他是為LuLu與陳漢典修成正果而感動，沒想到下一秒卻看向鏡頭笑說：「又沒了6600。」此時陳漢典的哥哥剛好上前致謝，讓他瞬間嚇了一跳，畫面相當逗趣。

嘻小瓜6600紅包挨酸

影片曝光後吸引近326萬人觀看，卻也引來網友留言調侃：「包6600數字很吉利，我猜你是不是全場包得最少的一個呀？」對此，嘻小瓜事後拍片解釋，自己婚禮前曾詢問AI紅包行情，得到的資訊是婚宴場地台北文華東方酒店一人約3600元，其餘金額可自行斟酌，他因此決定包6600元，「根本不知道可以到1萬2或什麼的。」

嘻小瓜也無奈表示，自己又不會結婚，「怎麼知道要怎麼包」，加上過去參加婚禮的次數不多，實在不清楚金額多少才算合適，也不知道有所謂一定要「破萬」的行情。他強調，事後有向LuLu表示，若紅包金額真的不合適，自己願意再補包，並坦言：「我怕被誤會是不懂禮儀，我也不是貪小便宜的人。」

此外，嘻小瓜也說自己不清楚其他藝人包多少，到了現場也不可能八卦地去問其他藝人包多少，「這不是很八卦嗎？」他更直言，自己只是「演藝圈的打工仔」，沒有經紀公司，平時在家等工作，「你把我們每個人當成蔡依林、周杰倫，每個人都億萬富翁是不是。」

這段說明影片曝光後，也有不少網友替他緩頰，認為「心意最重要」、「說的太好了」、「可能太羨慕能收到喜帖的你」、「不是圖個喜慶而已嗎」。

