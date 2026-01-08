嘻小瓜控訴「報名女子組」被拒！誤入諧星群魔亂舞賽事崩潰

《最強的身體》本周迎來最吸睛的參賽組別，「最強綜藝諧星組」由大飛、綠茶、撒基努、嘻小瓜與比杰同場較勁。嘻小瓜大吐苦水，自爆原本報名想參加女單，卻被製作單位打回票，陰錯陽差被分進諧星組，賽後更忍不住崩潰：「我本來想搞笑，但好累！真的好累！」

嘻小瓜想報名女子單人組被拒。（圖／好看娛樂）

健身成果有目共睹的大飛，賽前就忍不住抱怨製作單位「分組不公」，直言自己被放進一個「沒有對手」的組別。《大嘻哈時代》出身的後輩歌手比杰毫不示弱，當場放話要讓大飛「知道誰才會真的飛起來」。而來自大武鄉、曾拿下抓雞大賽第三名的撒基努，則自豪扛出「接送小孩13年的最強奶爸」封號，強調體力與耐力絕對不輸任何人。

女單部分同樣看點十足，迎來「最強女演員組」，由楊佩潔、安乙蕎、芳芸、宋城希、王沛語與艾莉兒同場競技。芳芸過去兩次都與阿倉搭檔混雙，這次首度挑戰女單，不僅要突破自我，更笑稱要向觀眾證明「阿倉才是拖油瓶」。

方芸嗆聲阿倉是拖油瓶。（圖／好看娛樂）

此外，本集更集結「菁英中的菁英」，邀請全台最強消防員齊聚高雄，展開高強度體能競賽，包括桃園二搜分隊、高雄特搜大隊、台東分隊、新北第二大隊及屏東竹田分隊同場較量。實體賽事《最強身體明星對抗賽：狂人之戰》首戰，也將於1月11日下午1點在高雄鳳山體育館盛大開打。

《最強的身體》台視主頻道自8月17日起每週日晚間8點熱血開賽；中華電信 MOD／Hami Video 自8月24日起每週日凌晨12點上線；《最強的身體》官方YouTube頻道則於8月19日起每週二中午12點準時釋出。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導