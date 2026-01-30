嘻小瓜查詢「典Lu紅包行情價」！挨轟沒心、蹭流量…39字直球回嗆

娛樂中心／綜合報導

嘻小瓜日前出席陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在文華東方酒店舉辦的世紀婚禮，送上新台幣6600元紅包表達祝福，卻被部分網友狠酸是「全場包最少」，讓他氣得拍片反擊並說明紅包數字由來。沒想到風波尚未平息，又有網友質疑他「沒心」、「蹭流量」，對此他也忍不住回嗆。

嘻小瓜慘遭酸民攻擊。（圖／翻攝自嘻小瓜臉書）

嘻小瓜解釋自己參加婚禮前，曾上網查詢紅包行情，資料指出該婚宴會場屬於頂級五星級飯店，禮金起跳價相對較高，建議單人出席約3200元至3600元，若為摯友或攜伴參與，則落在3600元至6600元甚至以上。而嘻小瓜單人出席，仍自動上調至6600元，「我根本不知道可以到1萬2000元或什麼，老娘又不會結婚，也沒參加過幾次婚禮，我怎麼知道要怎麼包？」

嘻小瓜上網查詢紅包行情價，此舉卻遭網友狠酸。（圖／翻攝自嘻小瓜IG）

嘻小瓜上網查詢紅包行情價，此舉卻遭網友狠酸。（圖／翻攝自嘻小瓜Threads）

儘管多數網友力挺嘻小瓜，不過此話一出，還是有人狠酸「在那邊問AI，表示你根本沒心啊」，更質疑他出席婚宴只是為了蹭流量，他則反嗆：「我一個藝人都沒拍（照）喔，只跟新人拍照，我要蹭誰啦？」他也補充，婚宴後已私下傳訊給Lulu，對方完全不在意禮金金額，反而很開心親友一同參與這場盛宴。

