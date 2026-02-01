嘻小瓜禮金包6600挨酸全場最少！Lulu護航暖喊「錢不是重點」 深夜吐心聲：不想朋友受傷害

[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導

陳漢典、Lulu（黃路梓茵）在上月25日於台北文華東方酒店舉型婚宴，席開70桌、現場眾星雲集，其中藝人嘻小瓜是受邀賓客之一，他事後也在社群平台發文祝福，不過卻因影片中假哭自嘲「又沒了6600元」的舉動，引發輿論延燒，遭網友開酸「全場包最少」。對此，嘻小瓜也出面回應，強調若金額不妥，願意再補包；而Lulu昨（1月31日）深夜貼出2人的聊天紀錄，表示最在意的就是朋友之間的情誼，認為每個紅包都是一份祝福，直言：「不想要任何一個朋友受到傷害。」

廣告 廣告

陳漢典、Lulu結婚，嘻小瓜自曝禮金包6600元，被網友嘲諷「全場包最少」。（圖／Lulu、嘻小瓜IG）

嘻小瓜在出席典Lu婚宴時，拍了一段假哭心疼包6600元禮金的搞笑影片，卻意外引起輿論攻擊，遭網友狠酸禮金是「全場包最少」，面對質疑，嘻小瓜回應，在出發前特地詢問AI建議，得知該飯店最高行情約3600元，因此才決定包出6600元，直言「老娘又不會結婚，我怎麼知道要怎麼包？」後續他也主動私訊Lulu解釋，強調若費用不適合，願意再補包給陳漢典跟Lulu。

對此，Lulu昨日在IG貼出兩人的私訊，只見她當時回應嘻小瓜「你來我就很開心了，不要這麼客氣，我們都很愛你」，並強調錢多錢少根本不是重點。同時發聲表明立場，表示自己跟陳漢典最介意的是朋友間的情誼，每一個紅包都承載著大家的祝福，強調無論朋友能否到場參加婚宴，他們都相當很珍惜，Lulu也坦言「不想要任何一位朋友受到傷害」，而這也是為什麼選擇公開小S紅包祝福的原因，「再一次地謝謝所有給我們這麼多愛的朋友」。

Lulu貼出與嘻小瓜的聊天紀錄，強調錢的多寡根本不是重點。（圖／Lulu IG）

更多FTNN新聞網報導

去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚

嘻小瓜參加Lulu、陳漢典婚禮「包6600元紅包」！遭酸全場最少 反嗆：當每個人都億萬富翁

陳漢典、Lulu才剛辦完婚禮！節目經費剩1萬 變臉吐心情「不是很開心」

