嘻小瓜禮金包6600被酸「全場最少」 Lulu親上火線吐心聲

【緯來新聞網】陳漢典與Lulu（黃路梓茵）日前舉辦婚宴，好友嘻小瓜（謝文傑）到祝賀，卻因為6600元的紅包惹議，遭到部分網友批評「全場包最少」。對此，Lulu今（1日）在社群發聲力挺了。

嘻小瓜參加Lulu婚禮包6600元，被網友酸「包太少」。（圖／翻攝自Lulu IG、嘻小瓜臉書）

嘻小瓜在社群平台PO出參加婚禮的片段，用戲劇化的方式調侃「又沒了6600」，結果引起部分網友調侃：「全場包最少」、「6600真的很少耶」，他表示自己出發前已查詢飯店宴客行情，並由AI建議參考價為每人3600元，因此決定包出6600元，強調自己並無惡意，也不常參加歡宴，對相關禮俗認知有限。



對此，Lulu在IG限時動態發文坦言，她和陳漢典最介意的就是朋友之間的情誼，每一個紅包都承載親友給予的祝福，婚禮本就是一場開心的盛宴，對於每位出席或無法到場的朋友，他們都非常珍惜，不希望任何一個朋友受到傷害。

Lulu出面緩頰。（圖／翻攝自Lulu IG）

透過對話截圖可見，嘻小瓜向Lulu道歉，表示自己很少參加婚禮，也沒有去打聽行情費用，因為怕被誤會是不懂禮儀的人，「如果真的不適合，我願意再包給你們的」，強調自己不是貪小便宜的人。



收到嘻小瓜的私訊，Lulu看完覺得沒什麼，並高EQ回應：「你很三八內，你來我就很開心了」、「不要這麼客氣，我們都很愛你」，更直言錢多錢少根本不是重點，「而且6600很多了好嗎」，顯現出2人的好交情。

