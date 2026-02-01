嘻小瓜紅包6600元遭酸「全場最少」 Lulu心疼還原兩人對話

嘻小瓜參加陳漢典與Lulu的婚禮。（圖／翻攝Instagram／@kuakua_0629）

藝人陳漢典與Lulu日前於台北文華東方酒店舉辦婚宴，席開70桌、星光雲集，吸引演藝圈好友齊聚祝賀。藝人嘻小瓜出席婚宴時拍攝影片提到自己包了6600元紅包，卻遭部分網友狠酸是「全場包最少」。消息曝光後，嘻小瓜已傳訊向Lulu表達歉意，而Lulu昨深夜也公開發聲。

嘻小瓜上個月29日發聲表示，曾詢問過AI建議，婚宴獨自出席的話，紅包最高行情落在3600元，看自己是否要往上加，因此他決定包6600以示心意。嘻小瓜無奈表示自己參加婚禮的次數不多，實在是不清楚該包多少錢才算是多，也不好無法詢問現場其他人包的金額。「我根本不知道能包到破萬，老娘又不會結婚，我怎麼知道要怎麼包？」

最後，他也PO出私訊Lulu的內容，「我真的很少參加婚禮，也沒有問人該怎麼包費用，有人說我費用不太適合，如果真的不適合，我願意再包給你們的。我怕被誤會是不懂禮儀，我也不是貪小便宜的人，想說還是給你說一聲，感謝你。」

針對外界風波，Lulu昨深夜在社群平台發聲，強調紅包金額從來不是重點。她在主持完除夕節目後，分享與嘻小瓜的私訊截圖，笑稱對方「很三八」，並直言6600元「已經很多了」。Lulu表示，每一個紅包都代表朋友的祝福，她與陳漢典最在意的是彼此之間的情誼，而非數字大小。

Lulu也進一步指出，無論朋友是否能親自到場參與婚宴，他們都會珍惜這份心意，因此更不希望任何一位朋友因外界輿論而受到傷害。她強調，這也是為什麼他們選擇公開小S紅包祝福的原因，「再次謝謝給我們這麼多愛的朋友。」

Lulu發聲替嘻小瓜說話。（圖／翻攝Instagram／@sunnygirl800424）

