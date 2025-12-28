嘻小瓜被嗆：除了穿女裝也沒別的 超兇反擊

《綜藝OK啦》找來多位通告咖，聊起「通告費排名」話題，趙正平表示收視率等於通告費高低，「收視率在哪，酬勞就在哪」，他舉例早年通告行情，提到許純美當年一集10萬元，製作單位仍搶著邀約，只因「集集收視率爆表」。

蘿莉塔自認通告費不低，直言自己上節目常被要求「罵很兇」，效果一出來粉絲團就被洗版，但她也從不推給製作單位，「只要有收視率我都可以。」被問到若有人通告費比她高會不會介意，她直接點名嘻小瓜，酸說對方，「除了穿女裝也沒別的」，嘻小瓜聽了當場反擊，認為蘿莉塔「也只是吵而已，沒有別的」。

嘻小瓜。（圖／中天）

兩人現場吵起來，蘿莉塔火力全開：「我雖然吵，但我還是跟你平起平坐在這邊，你賣力成這樣，還不是跟我差不多？」兩人你來我往，梁赫群見狀以製作人角度分析，認為兩人通告費應該相去不遠，「有些人效果好但價碼低，節目就會常發，久了就變固定班底。」沒想到這番話反而戳中嘻小瓜痛點，他苦笑直呼：「所以我是因為很便宜，才這麼常來錄影嗎？」