嘿咻人妻200餘次 傳裸照予其夫洩恨慘了

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東瓦斯行楊姓老闆嘿咻人妻2百餘次後，因無法支付生活費被甩，上網公然指其夫被戴綠帽，甚至將她私密裸照傳給其夫，被高等法院高雄分院判決賠償50萬元精神撫慰金定讞。

據了解，楊男在越南小吃店認識人妻小芳(化名)後，於2019年2月底開始交往，直到隔年10月間，平均每月嘿咻3至4次，後來因無法支付生活費，小芳拒絕往來，他不甘感情被騙，萌生報復念頭。

楊男隨後在社群平台臉書發送訊息，公然指小芳的丈夫阿榮(化名)被妻子四處戴綠帽，並在2022年6月29日下午，將開房間時偷拍她的私密裸照，私訊予其夫，阿榮大怒求償150萬元精神撫慰金。

楊男僅坦承發送訊息和傳送裸照，但堅稱事先不知道小芳已婚。並說，發生性關係至今已超過2年，阿榮無法請求賠償。

屏東地院審酌兩造職業、收入和家庭狀況，認為楊男賠償50萬元比較合理，但雙方均不服上訴，被高雄高分院判決駁回，全案落幕。

