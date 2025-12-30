嘿咻前看到生殖器這3種狀況！泌尿科醫師警告：千萬別碰

性行為前，若發現男性生殖器上有凸起物、異常分泌物、小水泡，就要提高警覺。（Gemini生成示意圖）

性行為是親密的互動，但如果在性接觸前注意到某些異常現象，就必須立即提高警覺，甚至拒絕。泌尿科醫師高銘鴻提醒，在性交前，如果看到男性生殖器出現以下3種狀況，千萬不要發生性行為，否則可能面臨高傳染風險和健康危害。

一、類似「玉米筍」或「花椰菜」的小凸起物

這種顆粒狀的突起，通常是菜花的症狀，傳染性非常高。女生若不慎感染，長期可能增加子宮頸癌風險。即便有戴保險套，陰莖根部仍可能受到感染，激烈性行為時，仍有傳染可能。因此看到這種狀況時，務必要避免性接觸。

二、尿道口流出異常分泌物

如果男性尿道口，流出像是吉拿棒上淋的奶油般的黃色或白色分泌物，且難以分辨是尿液或其他組織液，這可能也是性病感染的警訊。高銘鴻醫師提醒，這種情況下進行性行為，感染風險極高，必須立即避免。

三、生殖器出現皰疹或小水泡

生殖器上的小水泡或皰疹，通常是單純皰疹病毒引起，傳染力很強。口腔也可能出現潰瘍，如果家中有小孩，更要小心，因為病毒可能傳染給孩子，引發嚴重併發症，像是腦膜炎。

高醫師提醒，遇到以上3種狀況，即使戴保險套也不保證完全安全。在親密行為前，一定要注意這些警訊，必要時，堅定拒絕性行為，並尋求醫療協助。



