嘿咻逾50次！偷吃同社區OL被抓包 人夫騙正宮已刪好友
記者楊忠翰／台北報導
台北市1名人夫阿豪（化名），先前與社區女鄰居小萱（化名）發生婚外情，兩人不但在摩鐵、男方住家等地點嘿咻，還一同前往泰國旅遊，性行為次數超過50次，後來妻子察覺異狀，阿豪還假裝解除LINE好友，直到妻子查看阿豪手機訊息，兩人姦情才得以曝光，阿豪妻子提告求償100萬元，台北地院判小萱應賠償60萬元，全案仍可上訴。
阿豪妻子主張，他與丈夫在2013年結婚，兩人育有1名子女，一家三口同住台北市某社區；2022年間，丈夫加入社區住戶群組後，竟與OL小萱暗中交往，起初她只覺得丈夫經常藉口出差、加班晚歸，2023年6月間才發現兩人關係，她委婉警告小萱及其父親，當時丈夫假裝解除LINE好友，並截圖取信於她。
2024年7月間，她查看手機訊息時發現，丈夫提及「我記得我剛換車我們就有了」等字句，小萱表示：「我沒懷孕。」，丈夫還說：「晚上碰嗎」、「互不加好友的朋友」、「想你了」、「何時碰」、「想念妳的愛」，小萱則回：「到家了」，並附上愛心符號。
雙方還提及「雖然我今天沒射但我真的很舒服」、「下面痛了」、「剛太嗨」、「乾流血」、「你爆炸」、「直接到最底」、「我們去泰國我都有啊」、「而且我怎麼射你都沒有懷孕」、「我有吃藥啊」、「我們做愛過50次吧」等鹹濕內容。
阿豪妻子強調，丈夫與小萱頻繁發生性行為，兩人不但在餐廳、摩鐵、夜店、按摩店及住家約會，還一同前往蘇澳、泰國旅遊，丈夫與小萱發生超過50次性行為，嚴重侵害她的配偶權，遂對小萱提告求償100萬元。
小萱辯稱，她以為阿豪早已離婚，自己僅是普通上班族，因官司承受巨大壓力，但法官勘驗對話紀錄後認為，小萱明知對方已婚，仍與阿豪長期交往、互動露骨，情節已逾越一般社交界線；考量偷情時間較長，次數十分頻繁，對婚姻造成實質破壞，遂判小萱須賠償60萬元，全案仍可上訴。
