《嘿 醫美好辣2》第七集預告聚焦「美國電波」！ 醫師團揭開「青春儲值」的真實科學





醫療衛教節目《嘿 醫美好辣》第二季第七集登場！本集主題圍繞「美國電波」，由主持人辜粲詠主播與皮膚科王修含醫師搭檔主持，邀請三位重量級醫師有三豐診所盧采葳、已研美學診所周邦宜、初樂極緻美學鄭雅瑜，共同破解「青春儲值」的美麗科學。

節目開場，粲詠笑說：「我們在職場上拼的不只是IQ與EQ，現在連BQ（Beauty Quotient，美麗商數）都成了競爭力！」王修含醫師點頭附和：「外貌不是虛榮，而是專業表現的一部分。」於是節目以「形象是職場名片」為引子，揭開電波保養的真相。

盧采葳醫師首先解釋，「所謂『青春儲值』，不是讓臉凍齡，而是維持皮膚健康狀態。」她指出，30歲以後膠原蛋白流失速度加快，電波技術透過能量刺激可活化纖維母細胞，促進膠原生成，但仍須經專業評估。「電波不是神奇魔法，而是有科學根據的物理能量運用。」

王修含醫師進一步說明，美國電波之所以受歡迎，在於其「單極式」傳導技術能將能量穩定輸入至真皮層深處，使皮下溫度達57至61度C，同時搭配冷卻系統讓表皮維持約30至40度C，降低熱傷風險。他補充：「治療過程應有溫熱感，而非灼熱痛感，關鍵是能量分布與溫控設計。」

節目也討論許多民眾常見疑問：「會不會燙傷？」、「能不能打在眼周？」周邦宜醫師回應，「美國電波設有多種探頭，可依部位選擇，例如碧眼探頭能針對上下眼皮細紋；但仍須經醫師評估膚質與能量設定，不宜自行比照或模仿。」

鄭雅瑜醫師則分享臨床經驗：「我自己也是使用者，剛打完會覺得皮膚變得更緊緻，但真正的膠原增生是半年後逐漸發生。」她形容：「這就像慢火煮湯，需要時間熬出濃度。」

節目預告最後，四位醫師一致強調，「任何光電治療皆屬醫療行為，應選擇合法院所與經原廠授權儀器。」製作單位提醒觀眾，理性看待電波療程，不追求「速效變美」，而是讓皮膚透過科學方式回到健康狀態。

《嘿 醫美好辣2》第七集即將播出，以科學衛教取代誇張行銷，讓觀眾懂得「青春儲值」不靠奇蹟，而是靠知識與專業。

節目製作團隊中華民國美容醫學醫學會(以下簡稱美醫會)表示，本季內容將持續以「電視規格、網路風格」的型態，呈現醫學知識的多元面向，並提醒觀眾避免受到誇大資訊誤導。本集欣獲「台灣索塔」冠名支持播出，凸顯台灣優質醫美產業對正確美容醫學衛教的支持與在乎，將於12月10日於KKTV(嘿醫美好辣頻道)首播，12月11日傍晚，於美醫會Youtube官方頻道，以及臉書官方粉專，後續將於凱擘大寬頻電視頻道及Youtube官方頻道相繼播出；此外，節目與台灣好新聞及TDN.TODAY善思新聞網合作宣傳，觀眾可透過節目學會聰明看醫美、不盲目追潮流。

