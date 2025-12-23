《嘿 醫美好辣2》第九集預告揭美國電波陷阱！ 醫師團手把手教你辨真偽、不踩假貨坑





《嘿 醫美好辣》第二季第九集再度上線！本集以「美國電波真假辨識」為主題，主持人辜粲詠主播與皮膚科王修含醫師聯手三位重量級醫師嘉賓──依定美時尚診所林依吟、慕診所林暐熙、粹究美學楊仕安，直擊醫美市場中最容易被忽略的陷阱。

節目開場，粲詠笑稱：「這年代詐騙橫行，連臉都可能被騙！」王修含醫師點頭回應：「醫美市場也進入『假貨時代』，尤其是電波療程最容易出現平行輸入與仿冒探頭問題。」

林依吟醫師首先說明，美國電波屬醫療級設備，必須通過原廠授權的合法通路進口、維修與探頭管理。她提醒：「網路上若看到『快閃價、團購價、平行輸入、美國原廠特惠』等字眼，民眾就該提高警覺。」

廣告 廣告

節目中醫師實際闡述原廠與仿冒探頭差異。林暐熙醫師指出，假探頭多來自不肖業者將使用過的探頭重新包裝、貼上仿造 QR Code，「外觀幾乎一模一樣，但掃碼連到的卻是假的網站。」他建議觀眾：「要用原廠官方 LINE 掃描辨識，而不是手機內建相機。」

楊仕安醫師進一步說明，「正規探頭都有一次性防偽標籤，掃完後即作廢，不可能被重複使用。」他強調：「若診所要求民眾共用探頭、或聲稱能打『不鎖時間』的版本，都是高風險訊號。」

節目也提及「團媽式推銷」現象。主持人打趣：「網路上常有人喊『快來團購美國電波』，留言還有樁腳附和。」楊醫師嚴肅回應：「這些多半不是醫療院所操作。若施打地點不是合法診所、甚至在飯店或住宅，就屬違法醫療行為。」

王修含醫師補充：「有患者貪便宜選擇地下療程，結果出現紅腫、燙傷，後續求助反而更花錢。」節目也提醒觀眾，美國電波能量控制精密，必須由受過訓練的醫師在安全環境中操作。

《嘿 醫美好辣2》第九集將帶觀眾深入醫美產業背後的「真與假」，幫你看懂美的安全邊界。

節目製作團隊中華民國美容醫學醫學會(以下簡稱美醫會)表示，本季內容將持續以「電視規格、網路風格」的型態，呈現醫學知識的多元面向，並提醒觀眾避免受到誇大資訊誤導。本集欣獲「台灣索塔」冠名支持播出，凸顯台灣優質醫美產業對正確美容醫學衛教的支持與在乎，將於12月24日於KKTV(嘿醫美好辣頻道)首播，12月25日傍晚，於美醫會Youtube官方頻道，以及臉書官方粉專，後續將於凱擘大寬頻電視頻道及Youtube官方頻道相繼播出；此外，節目與台灣好新聞及TDN.TODAY善思新聞網合作宣傳，觀眾可透過節目學會聰明看醫美、不盲目追潮流。

更多新聞推薦

● 冷氣團再襲！週四起低溫探10度 高山有機會飄雪