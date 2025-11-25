《嘿 醫美好辣2》第五集預告揭「肉毒桿菌素」真相 醫師聯手解密自然不僵的青春密碼





醫療衛教節目《嘿 醫美好辣2》第五集開講！這一集聚焦民眾最耳熟能詳、卻仍充滿誤解的醫美項目「肉毒桿菌素」。節目由主持人邱世明主播與劉思慧醫師搭檔主持，邀請杰膚美診所李杰年醫師與王祚軒醫師，共同破解「動態紋」、「僵餅臉」與「抗藥性」等熱門議題。

節目一開始，劉思慧醫師笑說：「現在醫美不分男女，肉毒幾乎是基本保養。」主持人世明則半開玩笑地坦承：「朋友說我抬頭紋像 Wi-Fi 訊號！」引起現場醫師團笑聲，也開啟當天的討論。

李杰年醫師首先解釋，所謂「動態紋」是隨著表情出現的紋路，如皺眉、魚尾或抬頭紋；而「靜態紋」則是長期表情造成的痕跡，即使不動也明顯。「許多人臉上的紋路是動態與靜態並存，因此治療時需綜合評估。」他說。

談到最讓人擔心的「僵餅臉」，王祚軒醫師笑說：「那是早期的流行風格！」他回憶二十年前台灣剛引進肉毒桿菌素時，許多人追求「完全不動」的效果，結果反而顯得不自然。「現在的主流審美是自然派，有表情但不皺眉，才是理想狀態。」

節目中也提醒觀眾，「僵硬感」多源自劑量過高或施打部位不當。王醫師指出，有些民眾為了「划算」，要求醫師「多打一點」，反而適得其反。「醫師應視肌肉狀況分段評估，必要時保守施打，回診再微調，才能兼顧安全與效果。」

除了美觀，節目也帶觀眾了解基本醫學原理。李杰年醫師以簡單比喻說明：「肉毒桿菌素是透過阻斷神經訊號，讓肌肉暫時放鬆，不再過度活動。」主持人笑稱：「聽起來就像讓臉部肌肉從『過動兒』變成乖學生！」

節目預告最後，兩位醫師也針對觀眾常見疑問提出提醒：

「懷孕、哺乳、重症肌無力或使用特定藥物者，不建議施打。」

並強調施打肉毒桿菌素應選擇合法產品與合格醫師，並於術前充分溝通。

節目製作團隊中華民國美容醫學醫學會(以下簡稱美醫會)表示，本季內容將持續以「電視規格、網路風格」的型態，呈現醫學知識的多元面向，並提醒觀眾避免受到誇大資訊誤導。本集欣獲「高德美」冠名支持播出，凸顯台灣優質醫美產業對正確美容醫學衛教的支持與在乎，將於11月26日於KKTV(嘿醫美好辣頻道)首播，11月27日傍晚，於美醫會Youtube官方頻道，以及臉書官方粉專，後續將於凱擘大寬頻電視頻道及Youtube官方頻道相繼播出；此外，節目與台灣好新聞及TDN.TODAY善思新聞網合作宣傳，觀眾可透過節目學會聰明看醫美、不盲目追潮流。

