《嘿 醫美好辣2》第八集預告火熱登場！ 從「冷凍減脂」體雕看現代瘦身新思維





趣味醫療衛教節目《嘿 醫美好辣》第二季第八集再度登場，主題鎖定現代人最關心的「冷凍減脂」體雕。主持人曹登華主播一開場就自嘲：「每次穿衣服都覺得是衣服在挑我！」引發現場醫師與觀眾共鳴。

節目邀請皮膚科王修含醫師搭檔主持，並邀請三位專業醫師有初樂極緻美學診所鄭雅瑜、琢璞診所羅玉佩、璞悅美學診所唐豪悅，共同討論現代醫學科技如何協助雕塑身形。

王修含醫師指出，體型管理的關鍵在「比例與線條」，而非單純追求體重數字。「現代人營養攝取過剩，導致脂肪分布不均；運動與飲食控制仍是基礎，但若特定部位難改善，可藉由科技輔助。」他強調，任何光電與冷凍技術皆屬醫療行為，必須由合格醫師評估與操作。

鄭雅瑜醫師以「顯瘦視覺學」切入，說明許多藝人能穿出「韓系合身風」的祕訣在於線條順暢，而非極端瘦身。「有時候只要調整手臂、側腰或下背的曲線，就能讓比例更俐落。」

節目進一步介紹「冷凍減脂」技術。羅玉佩醫師解釋，這是一種非侵入式能量技術，藉由低溫誘導脂肪細胞自然凋亡，再透過身體代謝排出。「過程中無需麻醉或開刀，但仍需醫師事前量測皮下厚度與確認貼片密合度，以避免凍傷風險。」

唐豪悅醫師分享，選擇機器時應確認有TFDA認證與防凍貼片專利，「目前西班牙系統有九種探頭尺寸，可依不同部位如副乳、大腿內側、雙下巴客製化使用。」她提醒觀眾，「冷凍減脂不是取代運動的捷徑，而是局部雕塑輔助工具。」

節目預告最後，醫師團一致呼籲觀眾：「冷凍減脂不是仙丹，維持效果仍需靠飲食控制與規律運動。」主持人笑說：「看來想穿回那條牛仔褲，還是要靠毅力配科技！」

節目製作團隊中華民國美容醫學醫學會(以下簡稱美醫會)表示，本季內容將持續以「電視規格、網路風格」的型態，呈現醫學知識的多元面向，並提醒觀眾避免受到誇大資訊誤導。本集欣獲「曜亞國際」冠名支持播出，凸顯台灣優質醫美產業對正確美容醫學衛教的支持與在乎，將於12月17日於KKTV(嘿醫美好辣頻道)首播，12月18日傍晚，於美醫會Youtube官方頻道，以及臉書官方粉專，後續將於凱擘大寬頻電視頻道及Youtube官方頻道相繼播出；此外，節目與台灣好新聞及TDN.TODAY善思新聞網合作宣傳，觀眾可透過節目學會聰明看醫美、不盲目追潮流。

